Традиций проведения мероприятий культурного толка здесь много. Особенно примечательным становится проведение ежегодных чайных фестивалей. Вот и в минувшую субботу на Чайном фестивале в Согратле собрались жители района и многочисленные гости из разных уголков республики. Стать зрителями посчастливилось и многим туристам, приехавшим покорять орлиные горы неприступного Гуниба и заоблачного Гамсутля.

К чаю в Согратле особое отношение. С этим напитком связаны многочисленные анекдоты и шутки. К примеру, когда условный Апанди захотел пенистого чая, то его супруга Хадижат посоветовала ему залезть на крышу дома с чайником и с высоты заполнить стакан. Не секрет, что падающая вода перемешивается с воздухом, образуя пену. Соответственно, чем выше поток, тем гуще пена.

В ходу здесь и более серьезного толка изречения. Так, утверждается, что многие желания, которые загадываются за чашкой чая, сбылись. Согратлинцы, когда приглашают человека в гости, говорят: «Идемте на чай!». Это вовсе не означает, что хозяин намерен угостить только горячим напитком. Чай – это всего лишь предлог для задушевных разговоров и общения. А к любому нормальному чаю, согласно канонам горского гостеприимства, прилагается хинкал, вареное мясо, плов, беркал, ну и на десерт шашлык. Так было и в день фестиваля.

На сцене любой желающий мог выступить с обращением к собравшимся. Воспользовались этим правом многие, в том числе и туристы. В качестве поощрения за смелость каждого поднимавшегося на сцену гостя сопровождали зажигательной лезгинкой. У некоторых туристов, хоть они и старались, танец не всегда выходил ритмичным, но огрехи исполнителей нивелировали профессионалы художественных коллективов из сел Бухты, Обох и Салта.

Поразило в очередной раз выступление артистов цирковой студии «Пехлеван». Продемонстрированное молодыми дарованиями искусство хождения по канатам не оставило равнодушными никого из присутствующих. Это представление вызывает определенную тревогу у зрителя, тем и объясняется его зрелищность. Ладно бы только хождение… Молодые акробаты какие только грациозные номера не исполнили на высоте, даже уловчились станцевать лезгинку на тоненьком тросе.

Выставка работ художников Саида Тихилова и Магомеда Бахричилова предоставила ценителям живописи возможность зарядиться дозой горского мироощущения. На другом участке были также выставлены картины, посвященные именитым выходцам из аула Согратль. Ну и, конечно, комплекс «Ватан» располагает многочисленными музейными экспонатами и библиотекой, знакомясь с которыми тоже можно окунуться в пучину богатой истории горного края.

Кульминацией фестиваля стал конкурс чаепития. Номинаций было шесть, даже определяли самого изысканного любителя чая. Необычным вышел конкурс на скорость распития, на что конкурсантам предоставлялось 20 минут. Известные в народе стаканы под названием «армуды» опустошались молниеносно. Победитель за заявленное время успел выпить 14 стаканов горячего чая, что в переводе на стандартную меру объема равняется 1,4 литрам. К слову, в этой номинации есть свои рекордсмены. В частности, на одном из прошлых фестивалей участником было осушено 34 стакана, правда, тогда в условиях конкурса не было временных ограничений.

Словом, как и задумывалось Министерством по туризму и народным художественным промыслам РД, администрацией Гунибского района, Агрофирмой «Согратль», Фондом развития Согратля, музеем имени Тахо-Годи и другими организаторами, чайный фестиваль стал праздником народного сплочения, веселой площадкой для встреч, общения и обмена эмоциями.