В Казбековском районе прошел флешмоб в честь Дня флага России

Патриотические мероприятия в преддверии празднования Дня флага России прошли в Казбековском районе с участием воспитанников местных школ. Одним из них стал флешмобХубарского сельского Дома культуры «Флаг России — гордость наша».

«Дети читали стихи о флаге, о родной земле, о Дагестане и патриотизме. Сотрудники Дома культуры провели с ребятами беседы, рассказали о происхождении российского триколора и геральдическом значении каждой из его полос. В ходе мероприятия дети не только познакомились с удивительной историей возникновения и утверждения флага нашего государства, но и активно отвечали на вопросы викторины о символах Родины», – рассказали в пресс-службе администрации Казбековского района.