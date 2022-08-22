ЗАМАНА - В Казбековском районе прошел флешмоб в честь Дня флага России

В Казбековском районе прошел флешмоб в честь Дня флага России

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22 августа, 2022. Понедельник 10:05
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В Казбековском районе прошел флешмоб в честь Дня флага России

Патриотические мероприятия в преддверии празднования Дня флага России прошли в Казбековском районе с участием воспитанников местных школ. Одним из них стал флешмобХубарского сельского Дома культуры «Флаг России — гордость наша».

В Казбековском районе прошел флешмоб в честь Дня флага России
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«Дети читали стихи о флаге, о родной земле, о Дагестане и патриотизме. Сотрудники Дома культуры провели с ребятами беседы, рассказали о происхождении российского триколора и геральдическом значении каждой из его полос. В ходе мероприятия дети не только познакомились с удивительной историей возникновения и утверждения флага нашего государства, но и активно отвечали на вопросы викторины о символах Родины», – рассказали в пресс-службе администрации Казбековского района.

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