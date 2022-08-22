«Дети читали стихи о флаге, о родной земле, о Дагестане и патриотизме. Сотрудники Дома культуры провели с ребятами беседы, рассказали о происхождении российского триколора и геральдическом значении каждой из его полос. В ходе мероприятия дети не только познакомились с удивительной историей возникновения и утверждения флага нашего государства, но и активно отвечали на вопросы викторины о символах Родины», – рассказали в пресс-службе администрации Казбековского района.
В Казбековском районе прошел флешмоб в честь Дня флага России
- Автор Шахри
- 22 августа, 2022. Понедельник 10:05
Патриотические мероприятия в преддверии празднования Дня флага России прошли в Казбековском районе с участием воспитанников местных школ. Одним из них стал флешмобХубарского сельского Дома культуры «Флаг России — гордость наша».
Последнее от Шахри
- Сулеймана Керимова поблагодарили за успешную организацию хаджа
- Горячий и душистый фестиваль
- В преддверии Дня Флага РФ в Кайтагском районе прошел ряд патриотических мероприятий
- Коллегия Миннаца РД подвела итоги работы ведомства за первое полугодие 2022 года
- В Дагестане стартовал историко-просветительский поход «Урахи – Кубачи. Маршрут интеллигентов»