Коллегия Миннаца РД подвела итоги работы ведомства за первое полугодие 2022 года

Сегодня, 19 августа, в конференц-зале Дома дружбы состоялось заседание Коллегии Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

В заседании приняли участие председатель Комитета Народного Собрания РД по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям Анатолий Карибов, руководитель Агентства информации и печати Республики Дагестан Абдуразак Джамалутдинов, начальник отдела межнациональных отношений, взаимодействия с общественными организациями и средствами массовой информации Правительства Республики Дагестан Наталья Евсеева, члены Коллегии, представители Народного Собрания РД, Экспертного, Общественного и Межведомственного советов при Миннаце РД, общественных и религиозных организаций, органов власти, средств массовой информации и др.

Открывая коллегию, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов озвучил общее состояние межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации в Республике Дагестан, а также озвучил результаты мониторинга по данным направлениям, проведенным в текущем году.

Вместе с тем руководитель Миннаца РД отметил, что в республике идет процесс совершенствования межнациональных и межконфессиональных (внутри конфессиональных) отношений.

С основным докладом о деятельности Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан в I полугодии 2022 года выступил первый заместитель министра Гарун Давыдов.

В частности, он рассказал о реализации государственных программ Республики Дагестан, государственно-конфессиональном взаимодействии, работе министерства по упреждению конфликтных ситуаций и профилактике и противодействию проявлениям экстремизма в Республике Дагестан.

Также в докладе были затронуты вопросы языковой политики, социальной и культурной адаптации иностранных граждан, взаимодействии с институтами гражданского общества и казачеством Республики Дагестан, координации деятельности представительств Дагестана и представителей Правительства РД в субъектах РФ.

Участники коллегии также заслушали выступления председателя Комиссии по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Общественной палаты РД Мустафы Билалова, директора Регионального центра этнополитических исследований ДНЦ РАН Руслан Абакаров и председателя ДРОО «Поддержка курса Главы Республики Дагестан», общественного помощника Главы Республики Дагестан Ахмеда Абдуразакова.

Комментируя заслушанные выступления, участники заседания обсудили существующие, на их взгляд, проблемы и высказали свои пожелания и замечания.

Члены коллегии удовлетворительно оценили деятельность Миннаца РД в первом полугодии 2022 года.

Подводя итоги, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, отметил на необходимость усиления работы религиозных организаций по антитеррористической защищенности религиозных объектов, а также профилактики проявления экстремизма и терроризма.

В рамках заседания коллегии состоялось вручение почетных грамот и благодарственных писем Миннаца РД.

В завершении члены Коллегии единогласно приняли проект постановления Коллегии.