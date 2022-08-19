Проект дагестанского педагога вошёл в топ-100 лучших профориентационных практик России

Дагестанский проект по ранней профессиональной ориентации школьников «Найти себя в мире современных профессий» вошел в топ-100 лучших Всероссийских профориентационных практик.

Автор проекта – учитель физики и математики школы №2 г. Южно-Сухокумска Суджана Абдурагимова отметила, что он направлена на привлечение внимания учащихся к необходимости осознанного выбора специальности, расширение кругозора и развитие творческого потенциала обучающихся.

Уникальность проекта заключается в целенаправленной профориентационной работе со школьниками.

«Моя задача – помочь ученикам понять, насколько осознанно необходимо подходить к вопросу выбора своей будущей профессии. И я надеюсь, что у ребёнка будет некая карта перед глазами, с различными траекториями его профессионального развития, а также инструментарий, позволяющий ему попробовать себя в различных сферах ещё до окончания школы», - сказала она.

Отметим, проект «Билет в будущее» реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке Минпросвещения РФ совместно с Фондом гуманитарных проектов и входит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».