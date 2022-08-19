ЗАМАНА - В Махачкале пройдет III Международный конгресс СКФО по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии

В Махачкале пройдет III Международный конгресс СКФО по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии

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19 августа, 2022. Пятница 15:01
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19-20 августа 2022 года в Махачкале под патронажем министерства здравоохранения Республики Дагестан состоится III Международный конгресс СКФО по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии «От седого Каспия до предгорья Большого Кавказа».

В Махачкале пройдет III Международный конгресс СКФО по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии
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В мероприятии планируется участие президента Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), заведующей кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессора Н. Е. Мантуровой, и. о. ректора ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» В. Ю. Ханалиева, заместителя Председателя Правительства РД М. Н. Казиева, руководителей ОИВ РД, депутатов, видных ученых, известных пластических и реконструктивных хирургов. Также предполагается подписание меморандума о сотрудничестве с РОПРЭХ с обществами пластических хирургов ОАЭ и Кувейта.

Место проведения конгресса: Федеральный научно-образовательный инновационном центр ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ, по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. им. Шамиля, 44/2.

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