Его сопровождали Первый вице-премьер Манвел Мажонц, вице-премьер Муслим Телякавов, мэр г.Махачалы Салман Дадаев, министр образования и науки РД Яхья Бучаев.

Отметим, что в первой половине дня премьер-министр провел совещание о реализации программы капремонта школ, в ходе которого мэр Махачкалы Салман Дадаев рассказал, что в зоне особого риска находятся несколько учреждений. Сроки завершения работ будут сдвинуты. Абдулмуслим Абдулмуслимов принял решение с выездом на место изучить ситуацию и выработать решения с тем, чтобы образовательный процесс не был нарушен и 1 сентября дети пошли в школы.

Первым пунктом визита стал лицей №39, ремонт в котором завершен на 65%. Сейчас здесь продолжаются внутренние работы, проводится ремонт потолков, полов, заменены окна, двери, проводится ремонт фасада.

Ремонт к 1 сентября полностью завершен не будет. Однако руководство школы заверило, что дети будут проходить обучение в той части школы, где ремонтные работы завершены, учебному процессу ничего не помешает.

Премьер-министр Дагестана также посетил лицеи №3, №8 и гимназию № 28. Работы по всем четырем объектам проводит компания ООО «Монолит».

Наиболее сложная ситуация сложилась в МБОУ «Гимназия № 28», рассчитанная более чем на 900 мест, но вмещающая 1364 ученика. В начальную школу ходят 638 детей, в первый класс пойдут порядка 150.

На сегодняшний день капремонт здесь завершен на 55%. Закончить все работы в срок, очевидно, не удастся, особенности сложного строения здания были оценены не сразу, возникли проблемы со стенами, которые в результате решено дополнительно укрепить. Работы по одному из корпусов будут задержаны, часть классов будет временно переведена на вторую смену.

По итогам осмотра Председатель Правительства Дагестана поручил увеличить количество рабочих на всех четырех осмотренных объектах. Подрядчик заверил, что в ближайшее время к работам будет привлечена дополнительная рабочая сила.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что самое главное сейчас – обеспечить качество проводимых работ.

«Это беспрецедентный случай, когда в республике ремонтируется такое количество школ – 210! Дагестан в числе регионов, которые охватили программой объекты больше, чем другие субъекты.

Это действительно серьезный, качественный шаг в модернизации школьной системы образования. Дети пойдут в обновленные, свежие классы, с новым оборудованием. Комфортные условия - важный аспект образовательного процесса. Да, есть недоработки, есть погрешности и со стороны компаний-подрядчиков. В сжатые сроки отремонтировать столько школ – непростая задача. Главное, что образовательному процессу 1 сентября ничего не должно помешать», - прокомментировал премьер.