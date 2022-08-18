Напомним, ремонт в 210 зданиях 191 школы проводится в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования Республики Дагестан». На эти цели выделено 3 млрд рублей, на 1,4 млрд рублей закуплено современное оборудование и ученическая мебель для укомплектования этих школ.

Как сообщил Абдулмуслим Абдулмуслимов, на сегодняшний день до муниципалитетов доведены предельные объемы финансирования в сумме 2 млрд 644 млн рублей, это 93,2% от общих лимитов программы капитального ремонта.

По словам главы кабинета министров, в 12 школах ремонтные работы идут низкими темпами и готовность объектов составляет ниже 75%, что создает угрозу срыва начала учебного года в этих школах. Указанные школы расположены в Акушинском, Ахтынском, Левашинском, Цумадинском, Шамильском районах и городе Махачкале.

Абдулмуслим Абдулмуслимов напомнил руководству муниципальных образований и ответственным за реализацию программы ведомствам о поручении Главы Дагестана Сергея Меликова своевременно завершить все работы по капремонту и напомнил о персональной ответственности глав муниципалитетов.

В новом учебном году, сообщил Председатель Правительства РД, в школы пойдут более 450 тыс. детей по всей республике:

«И для нас очень важно, чтобы 1 сентября – День знаний – для них стал настоящим праздником. Мы должны сделать все, от нас зависящее, чтобы дети пошли в обновленные современные школы», - сказал он.

Более подробно о проводимой работе доложил министр образования и науки Республики Дагестан Яхья Бучаев. Он обратил внимание на вопрос освоения доведенных до муниципалитетов средств на реализацию программы:

«Как уже озвучил Председатель Правительства, по состоянию на 18 августа 2022 г. до муниципалитетов доведены предельные объемы финансирования в размере 2 644,8 млн рублей – 93,2% от общих лимитов программы. Освоение доведенных до муниципалитетов средств на сегодня составляет 2 млрд 36 млн рублей или 77% от общего объема профинансированных средств. До сих пор 607,8 млн рублей или 21% от общего объема профинансированных средств муниципалитетами не освоены.

Неосвоенные остатки ведут к тому, что ваши подрядчики остаются без финансовых средств для расчета со своими рабочими, уже есть жалобы с их стороны. Поэтому прошу в оперативном порядке вместе с технадзором закрывать формы по представленным КС (Прим.- формы отчетности) и оплачивать за выполненную работу, это надо сделать очень оперативно», - сказал Бучаев.

Вместе с тем, отметил Бучаев, средний процент готовности школ при реализации мероприятий по капремонту составляет порядка 95%. Об этом сообщил министр образования и науки РД Яхья Бучаев.

«Вместе с тем, есть риски по 12 школам, где готовность менее 85%, это школы в Акушинском, Ахтынском, Левашинском, Цумадинском, Шамильском районах и городе Махачкале», - сказал министр.

Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках ВКС заслушал доклады глав указанных муниципальных образований.

По словам мэра Махачкалы Салмана Дадаева, в зоне особого риска находятся две школы : МБОУ «Лицей № 39» и МБОУ «Гимназия №28». Например, по мере ремонта 28-й школы возникла необходимость проведения дополнительных работ, из-за чего работы растянулись и сроки могут сдвигаться, риски есть.

Абдулмуслим Абдулмуслимов принял решение совместно с мэром города, вице-премьером Муслимом Телякавовым выехать в 39 и 28 школы, чтобы изучить ситуацию на месте и выработать решения с тем, чтобы образовательный процесс не был нарушен и 1 сентября дети пошли в школы.