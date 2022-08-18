Напомним, по поручению Главы РД Сергея Меликова Правительством республики введена практика отдельного рассмотрения проблем районов и городов республики с участием руководства министерств и ведомств.

Бежтинский участок расположен в юго - западной высокогорной части Дагестана, характеризуется суровым климатом и отдаленностью от республиканского центра. Численность населения составляет порядка 9,5 тысяч человек, муниципалитет состоит из 12 населенных пунктов.

Абдулмуслим Абдулмуслимов попросил и.о. главы муниципального участка «Бежтинский участок» Гусейна Хайбулаева рассказать о текущей ситуации в муниципалитете и проблемах, в решении которых может помочь Правительства Дагестана.

Гусейн Хайбулаев рассказал, что в основном реализация мероприятий социально-экономического развития Бежтинского участка осуществлялась в 2002-2015 годы, в рамках программы «Горы», затем через ГУП «Дирекция ФЦП «Юг России» по РД, республиканской инвестиционной программой.

С 2015 года по 2020 год включительно ни один объект здравоохранения, образования и культуры не строился в Бежтинском участке и не вошел в республиканскую инвестиционную программу на 2021 год и на плановый период на 2022 - 2023 годы.

Здесь со стороны Первого заместителя Председателя Правительства РД Руслана Алиева прозвучал комментарий о том, что администрации нужно обратить внимание на необходимость качественной подготовки заявок и документации на включение в те или иные программы, а также на инициативность муниципалитета в целом.

Так, например, Бежтинский участок мог бы претендовать на участие в республиканской программе развития горных территорий, однако ни одного мероприятия не включено.

К активности участия в имеющихся программах призвала и заместитель министра культуры РД Медина Джаватханова. Он отметила, что в бежтинском участке ремонта требуют 1 библиотека и три культурно-досуговых учреждения.

«Минкультуры РД с 2017 года направляло письма в муниципалитет, к примеру, в рамках федерального проекта «Культурная среда» можно отремонтировать данные объекты», - сказала Джаватханова.

По линии образования одной из проблем является нехватка дошкольного образовательного учреждения в селе Бежта,- в очереди, как сообщила замминистра образования и науки РД Аида Далгатова, «стоят» 56 детей. Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил проработать вопрос возведения нового модульного детского сада на 60 мест.

Что касается сферы спорта, как отметил министр спорта РД Сажид Сажидов, при формировании земельных участков администрацией города, Минспорта готово оказать содействие в строительстве футбольных полей и спортивных плоскостных сооружений в муниципалитете.

В ходе совещания участники также затронули вопросы качественного энергоснабжения в МО «Бежтинский участок». Как сообщил Первый заместитель Председателя Правительства РД Манвел Мажонц, в муниципалитете совсем недавно был установлен новый трансформатор мощностью 6300 кВА. «Так как там была сложная ситуация, мы обратили внимание на эту проблему и в рамках подготовки к зиме, в том числе в рамках программы повышения надежности, проработали вопрос с Россетями и провели необходимые мероприятия», - рассказал Мажонц.

По линии здравоохранения отмечена необходимость ремонта больницы в селе Бежта, соответствующее поручение о проработке вопроса дано главе Минздрава РД Татьяне Беляевой. Министру также поручено в целом изучить ситуацию с медицинским обслуживанием в муниципальном образовании.

Минтрансу Дагестана даны поручения проработать вопросы реконструкции автодороги Гунибское шоссе-Вантляшевский перевал на участке км 95 - км 105 (автодорога Анцух-Бежта), а также строительства дороги в обход Генухского перевала с протяженностью 8,5 км.

Наиболее проблемной зоной муниципалитета, по словам Гусейна Хайбулаева, остается сельсовет Качалайский. В настоящее время более 200 хозяйств с. Качалай и 160 хозяйств Караузек нуждаются в водоводе. Необходимо строительство объектов водоснабжения, в том числе бурение артезианской скважины в селе Качалай и в селе Караузек. Соответствующие поручения даны Минстрою Дагестана.

Абдулмуслим Абдулмуслимов также поручил провести инвентаризацию поголовья КРС и МРС в районе, Минсельхозу Дагестана – изучить ситуацию с сельхозкооперативами и возможностью развития сельского хозяйства в населенных пунктах горной зоны.

Отдельно были рассмотрены вопросы земель отгонного животноводства в Бежтинском участке.

По итогам совещания будет сформирована межведомственная рабочая группа с участием представителей министерств и ведомств, которую возглавит заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Нариман Абдулмуталибов. В ближайшее время вице-премьер совершит рабочий визит в муниципальное образование «Бежтинский участок».