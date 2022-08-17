ЗАМАНА - Дагестанцы приглашаются на конгресс детских товаров

Дагестанцы приглашаются на конгресс детских товаров

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17 августа, 2022. Среда 14:35
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Дагестанцы приглашаются на конгресс детских товаров

В период с 27 по 29 сентября (региональный этап) и с 22 по 24 ноября 2022 года (федеральный этап) при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации состоится Конгресс индустрии детских товаров (далее – Конгресс) (г. Москва, ул. Краснопресненская наб. д. 14, ЦВК «Экспоцентр», специализированная выставка «Мир детства»). 

Дагестанцы приглашаются на конгресс детских товаров
Информация

Конгресс пройдет в рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию индустрии детских товаров на 2020 - 2024 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 г. № 1813-р, во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № 487. 

Цель Конгресса – обсуждение возможностей российской индустрии детских товаров для решения задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

Программа Конгресса направлена на диалог между органами государственной власти и представителями бизнес-сообщества, обсуждение нового сценария развития отрасли и слагаемые технологического суверенитета, необходимых решений для самодостаточности промышленности и отраслей, связанных с созданием средств обучения и воспитания. Участники обсудят передовые форматы сотрудничества науки и промышленности, а также расскажут о лучших практиках региональной поддержки индустрии детских товаров. 

Подробная информация о Конгрессе размещена на официальном сайте 

http://congress-idt.ru.

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