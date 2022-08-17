Под руководством заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Рамазана Джафарова во вторник, 16 августа, прошло заседание Правительственной комиссии РД по обеспечению безопасности дорожного движения.

Открывая заседание, Рамазан Джафаров озвучил вопросы, которые были вынесены на повестку дня: о ситуации с аварийностью на дорогах республики за первое полугодие 2022 года, ходе реализации мероприятий по снижению смертности населения от ДТП, выполнении перечня поручений Президента Российской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения и др.

Об аварийности на дорогах республики

По вопросу о ситуации с аварийностью на дорогах республики за 6 месяцев 2022 года с докладом выступил врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан Мурад Османов.

По его словам, в 2021 году в республике были достигнуты целевые ориентиры регионального проекта «Безопасность дорожного движения» - транспортный риск, при плане 4 погибших на 10 тысяч единиц транспорта, составил менее 3-х, а социальный риск, при плане 11 погибших в ДТП на 100 тысяч населения, составил менее 10-ти, но, несмотря на это сегодня смертность населения от автоаварий остается крайне высокой.

«При этом, за первое полугодие 2022 года в Дагестане зарегистрировано 655 ДТП, погибли 109 и травмированы 910 человек. Но уже в июле количество ДТП и погибших в них людей увеличились на 8 и 22 процента соответственно (131 и 33 против 121 и 27 за аналогичный период прошлого года), при сокращении числа раненых на 10 процентов (175 против 195)», - констатировал он.

Одной из основных проблем текущего года докладчиком была названа крайне сложная ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом.

«Решению этой проблемы Управление Госавтоинспекции уделяет самое серьезное внимание. Если за прошлый год в 162-х ДТП (снижение на 4%) пострадали 193 несовершеннолетних (на 8%), из которых 13 (на 23%) погибли, то только за отчетный период в 100 таких автоавариях (рост на треть), пострадали 114 несовершеннолетних (на 21.3%), 12 (на 200%) из которых, погибли.

В целях стабилизации обстановки Министерству образования и науки поручалось направить в Правительство предложения о создании в республике детско-юношеской автомобильной школы, переподготовке педагогов на базе ГБУ ДПО «Дагестанский институт развития образования», а также рассмотреть вопрос оснащения школьников световозвращающими элементами.

По первому вопросу министерством предложено укрепить материально-техническую базу имеющейся автошколы, по второму и третьему - указана необходимость выделения на эти цели 500 тысяч и 50 млн. рублей, соответственно. Данные предложения вошли в новый проект паспорта «БДД»», - рассказал Османов.

Также он озвучил необходимость подготовки школьных автобусов к 1 сентября: проверки их технического состояния, корректировки маршрутов движения, а также решения организационных вопросов.

«В прошлом и текущем годах сложная ситуация с аварийностью отмечается не только на федеральных автомобильных дорогах, но и практически во всех городах и более, чем в половине районах республики.

В этой связи, Министерством транспорта проведены подготовительные работы по подключению 20 комплексов автоматической фото-видеофиксации правонарушений в области дорожного движения к программному обеспечению «Паутина».

В целях расширения географии охвата автодорог, в 2022 году планируется установка еще 25 таких комплексов в рамках реализации программы «Развитие территориальных автодорог республиканского, межмуниципального и местного значения» , - рассказал докладчик.

Также было отмечено, что за июль 2022 года количество погибших года возросло на 22 процента. 31% всех автоаварий совершены на федеральных автодорогах, число погибших в них людей составило 33%, раненых – 36%.

«Именно на федеральных автодорогах требуется приложение максимальных усилий для снижения тяжести последствий ДТП.

В этой связи, наряды ДПС выставляются с учетом анализа аварийности, организовано регулярное проведение профилактической отработки отдельных мест концентрации ДТП, а также - совместных тактико-специализированных учений подразделений Госавтоинспекции, МЧС и Министерства здравоохранения республики по устранению последствий ДТП», - подчеркнул он.

Принятые меры по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий

О мероприятиях проводимых Министерством транспорта и дорожного хозяйства РД по снижению смертности населения от ДТП рассказал заместитель министра Магомед Тагиров.

Минтранс РД по согласованию с УГИБДД МВД по Республике Дагестан на основании анализа ДТП ежегодно разрабатывают Планы мероприятий по снижению аварийности и смертности на участках концентраций ДТП на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.

Для принятия экстренных мер по предотвращению ДТП и учета участков наибольшей концентрации аварий ведомством ежедневно осуществляется мониторинг случившихся дорожно-транспортных происшествий на региональной сети дорог.

«По результатам анализа ДТП на региональной сети дорог за 2020 год выявлено 6 участков концентраций ДТП. Совместно с ГИБДД были разработаны мероприятия , 100% были исполнены рекомендации ГИБДД и при этом, принятыми мерами ликвидированы все участки концентрации ДТП.

Однако, в 2021 году вновь возникли 5 мест концентрации ДТП. Это 27 км дороги участка дороги Махачкала – Буйнакск – В. Гуниб, 41 км Буйнакск – Кизилюрт, 9 км Манас – Первомайское, 5 км Махачкала – Аэропорт и 3 км Кизилюрт – Шамхалянгиюрт – Сулак», - сообщил он.

Кроме того, в целях снижения скоростного режима на автодорогах регионального значения в настоящее время установлено 90 комплексов фото - видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В рамках реализации адресных мероприятий по обеспечению БДД на 2021 год на опасных участках дорог установлено 12 224 погонных метров металлических барьерных ограждений, 4 объектов светофорного регулирования, 1309 погонных метров тротуаров, 6000 погонных метров наружного освещения по населённым пунктам, 116 единиц столбов освещения на пешеходных переходах и многое другое.

Как отметил замминистра, в текущем году предусмотрен значительный объем финансирования по адресным мероприятиям по обеспечению безопасности дорожного движения - 366 152,389 млн. рублей.

«Планом адресных мероприятий на 2022 год предусмотрено установка 51 км блоков ограждений парапетного типа на опасных участках автомобильных дорог, а также оборудование двух участков пешеходно-вызовными светофорами, устройство тротуаров 1,5 км, установка столбов наружного освещения 199 единиц на пешеходных переходах, обустройство участков уличной дорожной сети искусственными неровностями в количестве 62 единицы, установка пешеходных перильных ограждений 1,7 км, установка 2 автопавильонов и наружного освещения 10, 4 км. Также предусмотрено оборудование пешеходных переходов в соответствии с новым национальным стандартам 42 единицы.

Государственные контракты на реализацию указанных мероприятий заключены. В настоящее время ведутся работы с завершением в октябре текущего года», - подчеркнул Тагиров.

Далее свои предложения по вопросу озвучила министр здравоохранения РД Татьяна Беляева.

Руководитель Минздрава, для снижения смертности населения от аварий считает целесообразным создать три медицинских центра по оказанию экстренной медицинской помощи в городах Дербент, Хасавюрт, Кизляр, а для полного охвата всех участков федеральных автодорог Р-217, Р-215, А-167 организовать дополнительно сеть трассовых медицинских пунктов, а также построить сертифицированные вертолетные площадки с возможностью ночных вылетов на территориях базовых медицинских организаций 2 и 3 уровней и площадок –подскока на участках вдоль федеральных дорог.

«На создание трех медицинских центров и их оснащение медицинским оборудованием по актуальным расчетам потребуется более 57 млн рублей. Что касается трассовых служб, опыт показывает, что наличие трассовых служб значительно сокращает время прибытия скорой помощи на место аварии и влияет на качество оказания медицинской помощи, это очень важно как для пострадавших, так и для медицинского персонала.

И следующий немаловажный вопрос, это вертолетные площадки, которые нам необходимы, они определены у нас в количестве 9 штук. Сегодня мы пользуемся одной вертолетной площадкой МЧС, но вдоль трассы нам, безусловно, нужны дополнительные площадки, так как бывают случаи, когда подъезд скорой помощи при ДТП очень затруднен, а это приводит к тому, что с места происшествий пострадавших вывозят силами немедицинской составляющей, что сказывается на качестве оказания медицинской помощи и может привести к наступлению летального исхода. Поэтому, нам необходимо планировать создание хотя бы одной вертолетной площадки в год. Это позволит приблизить медицинскую помощь пострадавшим », - заключила Беляева.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС РФ по РД Сабира Махмудова в целях снижения смертности населения от ДТП главное управление МЧС России по РД ежеквартальное совместно с управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РД и Дагестанского центра медицины катастроф проводит тактико-специальные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Помимо этого разработан план прикрытия автомобильных дорог республики, где за пожарно-спасательными и аварийно-спасательными подразделениями закреплены участки района выезда, а также организована СМС рассылка для оповещения населения и участников дорожного движения о неблагоприятных погодных условиях.

В целях улучшения реагирования экстренных служб на дорожно-транспортные происшествия он предложил рассмотреть вопрос покрытия мобильной связью по всей протяженности сети дорог федеральных и региональных автомобильных дорогах Республики Дагестан, добавив, что силы и средства подразделения главного управления и МЧС Дагестана готовы к применению по предназначению.

О реализации новых стандартов по обустройству пешеходных переходов

Переходя к вопросу об обеспечении безопасного дорожного движения в рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации, замминистра транспорта и дорожного хозяйства РД Магомед Тагиров рассказал о реализации новых стандартов по обустройству пешеходных переходов.

Как отметил Тагиров, в первую очередь обустройство пешеходных переходов проводилось вблизи школ и других учебных заведений.

«По информации, полученной из муниципальных образований Республики Дагестан, управлений республиканских и федеральных дорог по состоянию на 1 июля 2022 года общее количество наземных пешеходных переходов составляет 3708 шт., из которых обустроено по новым национальным стандартам 1729 шт. При этом, общее количество пешеходных переходов вблизи школ и других образовательных учреждений составляет 1222 шт., из них – 866 шт. (71%) обустроены по новым национальным стандартам (сводная таблица прилагается). Таким образом, прирост обустроенных пешеходных переходов вблизи школ и других образовательных учреждений по сравнению с предыдущим годом составил 210 шт.», - уточнил он.

Заслушав всех докладчиков, вице-премьер Рамазан Джафаров дал ряд поручений, которые были внесены в протокол заседания. В завершение участниками мероприятия был утверждён План работы Правительственной комиссии Республики Дагестан по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022 год.