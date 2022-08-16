Выпускники дагестанских колледжей, обучающиеся по программе «Профессионалитет», будут трудоустроены

Яхья Бучаев в рамках пресс-конференции рассказал, как будет организована программа Минпросвения РФ «Пофессионалитет» в Дагестане. Данная программа направлена на то, чтобы выпускники колледжей, обучающиеся по программе СПО, были более привязаны к реальному сектору экономики. «Если раньше мы просто говорили о практикоориентированности образования, то теперь работодатель участвует в модернизации образовательного процесса. То есть говорит о том, какие предметы необходимо включить, какие исключить.

Это серьезная интеграция бизнеса и системы образования. Мы в пилотном режиме сейчас в республике начали реализацию. Если мы увидим отдачу, то будем развивать проект и по другим областям экономики Дагестана», — сообщил министр. В Дагестане «Профессионалитет» запущен в области сельского хозяйства. В качестве индустриального партнера выбрано ООО «Анжелина», а в качестве образовательной организации сельскохозяйственный колледж им. Шихсаидова города Буйнакска. В кластер добавились и другие предприятия, которые заинтересованы в подготовке для себя специалистов, и другие сельхозколледжи. Стоит добавить, что учащиеся по данной программе получат возможность не только прохождения практики на предприятии, но и будут трудоустроены. Так ООО «Анжелина» уже в этом году взяло на работу выпускников колледжа.



