На мероприятие прибыли представители республиканских и федеральных органов власти, главы городов и районов, эксперты, учёные, а также аграрии из самых отдаленных уголков республики.

По поручению Главы РД Сергея Меликова работу конференции открыл Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

До старта конференции Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил выставку дагестанской сельхозпродукции.

Началось мероприятие с приветственного адреса министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

Далее о перспективах развития отрасли, достигнутых результатах и задачах на перспективу рассказал Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он отметил, что конференция проводится по поручению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

«Это уже пятая наша конференция и ничуть не умаляя значимость предыдущих тем хочу все же особо отметить важность и значимость вопросов развития агропромышленного комплекса для Республики Дагестан.

В зале собрались все те, от которых напрямую зависит развитие аграрного сектора и дагестанского села в целом. По итогам конференции будет принята соответствующая резолюция где будут отражены основные идеи и предложения участников сегодняшнего мероприятия. Поэтому призываю всех к активному участию в работе конференции», - сказал премьер.

Дагестан – это бесспорно аграрная республика

Абдулмуслимов отметил, что агропромышленный комплекс – особая тема для нашей республики, имеет исключительную значимость в структуре экономики и жизнедеятельности ее населения. Дагестан – это бесспорно аграрная республика. Об этом убедительно свидетельствуют ряд показателей – высокая доля продукции АПК в валовом региональном продукте (около 18%), значительная доля сельского населения (около 55%), лидирующие позиции среди субъектов России по производству основных видов сельскохозяйственной продукции.

В последние годы аграрный сектор демонстрирует хорошую динамику развития, обеспечен рост ее основных показателей. Мы добились определенных успехов и стабильности в развитии в животноводческой отрасли – в овцеводстве, в растениеводстве – в рисоводстве, виноградарстве, садоводстве. Об этих достижениях всем хорошо известно. При этом, напомню, что эти результаты нами достигнуты несмотря на трудности и проблемы, с которыми мы столкнулись в последние годы. Я конечно же имею ввиду и ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, и природную стихию в виде засухи, приведшие к усугублению ситуации с опустыниванием пастбищ на севере республики.

Положительные изменения в отрасли это в первую очередь заслуга наших аграриев, тех кто работает непосредственно на земле, которые своим каждодневным кропотливым трудом проявили стойкость и доказали преданность своему делу.

Стабильному развитию агропромышленного комплекса республики способствует огромная поддержка и внимание со стороны Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, лично министра Дмитрия Николаевича Патрушева, с которым мы с Главой Республики Сергеем Алиевичем Меликовым встречались несколько раз и каждый раз находили понимание и поддержку.

Такое внимание к отрасли неслучайно. С уровнем развития агропромышленного комплекса напрямую связано решение такой стратегической задачи как обеспечение продовольственной безопасности страны. В масштабах региона – это обеспеченность населения республики собственной продовольственной продукцией.

Дагестан располагает значительным аграрным потенциалом для дальнейшего развития отрасли и наращивания объемов производства сельхозпродукции. Особую актуальность это приобретает в сегодняшней ситуации, связанной с изменением внешнеполитической обстановки и введением санкций против нас недружественными странами. Уверен, что принятие соответствующих решений, направленных на максимальное использование потенциала отрасли, позволит нам достойно выйти из сложившейся ситуации и использовать введенные санкции как «стимул» для насыщения внутреннего рынка продовольствием.

Дагестан будет наращивать объемы производства овощных культур и картофеля

Агропромышленный комплекс республики играет важную роль по целому ряду позиций в масштабах всей страны, соответственно, от результатов Дагестана зависит ситуация на рынке отдельных продовольственных товаров. Данные вопросы были рассмотрены в начале года в рамках рабочей встречи с Первым заместителем Министра сельского хозяйства России Оксаной Николаевной Лут. По итогам обсуждения с учетом наличия благоприятных природно-климатических условий перед республикой была поставлена задача наряду с другими традиционными видами сельхозпродукции нарастить объемы производства овощей и картофеля.

Бесспорно, Дагестан сегодня относится к ведущим овощеводческим регионам России. Но когда мы говорим про производство указанных культур, то это направление у нас ассоциируется с Левашинским и Акушинским районами, которые находятся на уровне показателей 5 ведущих регионов страны.

Вместе с тем, другие районы республики располагают соответствующими природно-климатическими условиями и, немаловажно, историческим опытом для наращивания объемов производства овощных культур и картофеля. Я имею в виду Буйнакский, Кизилюртовский, Кумторкалинский, Хасавюртовский, Лакский, Кулинский, Казбековский, Карабудахкентский и другие районы. В рамках поставленной Минсельхозом России задачи уже в текущем году в том числе в указанных районах запланировано увеличить общие посевные площади под овощами и картофелем на 1,8 тыс. га и 1,5 тыс. га соответственно, обратив особое внимание на организованный сектор.

Наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции помимо обеспечения внутренних потребностей имеет важное значение и для наращивания экспортного потенциала отрасли.

Дагестан – это самый южный регион России. Выгодное географическое расположение позволяет нам обеспечить экспорт продукции в соответствующие технологические сроки в страны Ближнего Востока. Стремительно меняющаяся ситуация на мировом продовольственном рынке заставляет некоторые страны-импортеры искать новые рынки. В этой связи для нашей республики перспективным направлением является развитие торговых отношений в части организации поставок экологически чистой дагестанской сельскохозяйственной продукции.

Подтверждением тому является и то, что за относительно короткий период времени республику посетили послы Объединенных Арабских Эмиратов и Исламской Республики Иран, которые озвучили заинтересованность в нашей продукции.

Максимальное использование аграрного потенциала и наращивание объемов производства продукции напрямую связано с решением земельных проблем, в первую очередь с повышением эффективности ее использования.

Председатель Правительства Дагестана о недопустимости заброшенности земель:

Дагестан относится к малоземельным регионам. При этом, мы должны не забывать, что земля является ограниченным и незаменимым ресурсом. На одного жителя Дагестана приходится всего лишь 0,15 га пашни, что в разы меньше, чем в среднем по России. Более того, идет интенсивное уменьшение этого показателя с учетом нашей динамики роста населения.

Возникает вопрос – А бережно ли мы относимся к этому ценнейшему ресурсу, данному природой? Отвечу прямо – нет! Скажу даже больше, где-то по-варварски, когда овощеводы и бахчеводы захламляют землю пленкой, поливными трубками, выводя их из оборота на десятилетия! И это при попустительстве ответственных на местах.

При этом наблюдается крайне неудовлетворительная ситуация по вовлечению в оборот пашни. В республике 464,6 тыс. га пашни, из которых остаются не вовлеченными в сельскохозяйственное производство около 40,0 тыс. га.

Наибольшую долю неиспользуемой пашни имеют Табасаранский (38,7 проц.), Курахский (34,6 проц.), Гумбетовский (33,2 проц.), Каякентский (30,8 проц.), Акушинский (27,5 проц.), Цунтинский (24,6 проц.), Буйнакский (24,2 проц.) районы.

Администрации районов наделены необходимыми полномочиями для проведения муниципального земельного контроля за использованием сельскохозяйственных земель, независимо от вида собственности таких земель.

Такое бесхозное отношение со стороны глав районов крайне недопустимо, нужно изучить истинные причины заброшенности земель и принять меры по их вовлечению в хозяйственный оборот.

Без наведения порядка в земельном вопросе, без обеспечения эффективного использования сельхозугодий, мы не сможем решать другие задачи по развитию АПК.

Абдулмуслимов: «Отдельные «шустрые», воспользовавшись своим ресурсом, закрепили за собой десятки, сотни и даже тысячи гектаров земель»

Дагестан – это один из крупных виноградарческих регионов. Принимаемые нами меры по развитию уже дают результат – второй год подряд мы производим наибольший объем винограда. Результат прошлого года (238 тыс. тонн) – лучший за последние 30 лет.

Новые возможности развитию отрасли дало принятие Федерального закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», которым предусмотрены дополнительные преференции и поддержка для производителей винодельческой продукции из натурального сырья.

Как результат, в республике наблюдается повышенный спрос на виноград, который к тому же обладает преимущественными технологическими свойствами. Можно уверенно говорить, что наш виноград в цене и пользуется повышенным спросом. Соответственно, у инвесторов возник повышенный интерес к закладке новых виноградников.

В республике имеется более тысячи гектаров виноградопригодных земель, которые нужно вовлекать в оборот. Есть реальные инвесторы, но вопросы не решаются. А виноград – это прежде всего рабочие места на селе, хорошие налоги в бюджеты разных уровней.

В начале реформ отдельные «шустрые», воспользовавшись своим ресурсом закрепили за собой десятки, сотни и даже тысячи гектаров земель. Некоторые сами не могут их использовать и не хотят возвращать собственнику – республике, либо муниципалитету, а занимаются предоставлением в аренду, зарабатывая таким образом на нашей собственности. Администрации сел должны решать кому и на каких условиях предоставлять муниципальные земли, пополняя доходную часть муниципального бюджета.

Абдулмуслимов: В каждом муниципальном районе должна быть обеспечена реализация не менее 2-3 инвестиционных проекта в сфере АПК

Порой мы не можем найти несколько гектаров для реализации инвестиционного проекта. Начинаются бесконечные переписки, объяснения, обращения, вместо оперативного решения вопроса.

Без частных инвестиций невозможно говорить об экономическом развитии территорий, в том числе и аграрного сектора. Одной из приоритетных направлений деятельности администраций районов должна стать привлечение инвестиций. Если в муниципальном сельском районе нет реализуемых инвестиционных проектов, значит нет прогресса, значит что-то идет не так. Считаю, что в каждом муниципальном районе должна быть обеспечена реализация не менее 2-3 инвестиционных проекта в сфере АПК.

Сегодня по линии Минсельхоза Дагестана, Дагинвеста и других органов государственной власти есть масса мер поддержки инвесторов. Задача глав районов – это создать благоприятные условий для привлечения инвестиций и в ручном режиме обеспечить их сопровождение, в том числе при взаимодействии с органами власти. В конечном счете за каждым реализованным проектом реальные рабочие места и налоговые отчисления.

Говоря о реализации инвестиционных проектов, хочу обратить внимание, что есть самая прямая связь между их реализацией и созданием объектов социальной и инженерной инфраструктуры на селе. Мы часто получаем от глав районов обращения о строительстве тех или иных объектов в рамках программы Комплексного развития сельских территорий. У этой программы огромный ресурс, чему свидетельствует строительство социальных объектов в Сулейман-Стальском и Ахтынском районах на более чем 1 млрд рублей. Но есть главное условие, что строящиеся объекты должны быть привязаны к конкретным инвестиционным проектам в сфере агропромышленного комплекса. Системный подход: реализуются инвестиционные проекты – создаются благоприятные условия для тех, кто будет работать на селе.

Миллиард рублей был выделен за 3 года из республиканского бюджета на мелиоративные цели

Огромное значение для развития аграрного сектора республики имеет мелиоративный комплекс, что связано с тем, что Дагестан относится к зоне рискованного земледелия.

Площадь орошаемых земель республики составляет 396 тыс. га, это тот самый «золотой фонд» на который приходится около 70 проц. производимой растениеводческой продукции.

Именно с учетом значимости мелиоративного комплекса в последние годы нами проведена огромная работа по ее модернизации. За три года из республиканского бюджета направили на мелиоративные цели почти миллиард рублей – беспрецедентная поддержка!

И результат мы видим. Более 10 тыс. гектаров новых рисовых инженерных систем построено в республике за последние пять лет и реконструировано более 20 тыс. гектаров. В этом году риса мы посеяли на площади 30 тыс. гектаров, лучший советский результат был 26 тыс. га, что также стало возможным благодаря развитию мелиорации. Мы благодарны Минсельхозу России за активную поддержку в вопросах развития мелиорации.

Но здесь хочу напомнить, что с принятием новой государственной программы по мелиорации, начиная с текущего года изменен механизм финансирования мелиоративных мероприятий, который предусматривает представление в Минсельхоз России на отбор конкретных проектов с подготовленной проектно-сметной документацией и положительной экспертизой. В прошлом году огромных усилий потребовалось нам для формирования и направления в Минсельхоз России соответствующей заявочной документации. Работа велась практически в «ручном режиме», а многие главы тогда самоустранились от данной работы.

В этом году были сделаны определенные выводы, многие главы погрузились в эту работу, оказали содействие своим сельхозтоваропроизводителям в подготовке необходимого пакета документов. Как результат, на конкурсный отбор в Минсельхоз России от республики направлено 95 материалов общей проектной стоимостью около 1 млрд рублей, соответственно, на общую сумму господдержки около 500 млн рублей.

Самое активное участие в формировании заявки для участия в программе мелиорации земель приняли Кизлярский, Тарумовский, Гунибский, Сулейман-Стальский, Гергебильский и другие районы.

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства, соответственно и повышения его конкурентоспособности в решающей степени зависит от уровня технической оснащенности отрасли

Должен признать, что обеспеченность основными видами техники у нас не превышает 40-50 проц. Из-за нехватки сельскохозяйственной техники в республике ежегодно не используется значительные площади пашни, не соблюдаются севообороты и упрощаются технологии возделывания сельскохозяйственных культур, что приводит к огромным потерям урожая, росту себестоимости и снижению конкурентоспособности производимой продукции. В этом направлении нам предстоит огромная работа. Ряд шагов мы уже предприняли, которые уже дают результат.

Дагестанские аграрии получили в 3 раза больше техники по федеральному лизингу в 2022 году, чем предыдущем

В прошлом году нами подписано Соглашение с АО «Росагролизинг» о сотрудничестве в части технической модернизации нашего агропромышленного комплекса. Как результат, за семь месяцев 2022 года аграриям Дагестана по федеральному лизингу поставлено почти в три раза больше техники по сравнению с прошлым годом.

Но и в решении задач по повышению технического оснащения отрасли мы видим успехи некоторых администраций муниципальных районов на фоне пассивности других. Так, за 2017-2021 года сельхозтоваропроизводители республики приобрели технику на сумму 1,9 млрд рублей, из которых 66 проц. приходится на три района – Кизлярский, Хасавюртовский и Сулейман-Стальский. Обращаю внимание глав других районов, необходимо подтянуться.

Важным направлением в сфере АПК является развитие переработки производимого сырья и агрологистики. К сожалению, в данном направлении у нас все еще нет должного развития. Производить мы научились, по многим позициям мы первые строчки занимаем в стране. Но когда касается конечного продукта на полке, мы далеко отстаем от лидеров. От этого теряем и добавленную стоимость, и рабочие места, и налоги.

Пора нам и здесь предпринимать решительные шаги. Да, нужны инвестиции, это требует кропотливой работы от всех нас. Выращенный урожай овощей, плодов и винограда из-за отсутствия хранилищ хозяйства вынуждены по бросовым ценам отдавать прямо с поля. Мы имеем всего лишь около 30 тыс. тонн мощностей для хранения плодоовощной продукции, при минимальной потребности – 150 тыс. тонн. В стране любят дагестанскую продукцию, ищут ее, но мы не можем поставлять во внесезонье из-за отсутствия хранилищ. Ряд проектов мы запускаем, в том числе и ООО «Русские ярмарки», нам нужно побольше проектов в этом направлении.

О сбыте продукции АПК

В продолжение этой темы обозначу вопрос сбыта продукции АПК. У нас агросектор представлен мелкими хозяйствами, для многих из которых выручка от реализации урожая из собственного огорода выступает важным источником пополнения семейного бюджета. И здесь поле деятельности глав городов и районов, которые должны создавать условия для проведения ярмарок выходного дня, малоформатной торговли, определив площадки для размещения аграриев со своей сезонной продукцией.

Решение актуальных проблем отрасли упирается в наличие кадрового ресурса, способного предлагать эффективные механизмы их решения. Обеспечение квалифицированными кадрами аграрного комплекса республики продолжает оставаться на низком уровне. Хочу обратить внимание глав районов на вопрос кадрового обеспечения сельхозуправлений муниципальных районов.

Отраслевая квалификация работников районных администраций остается на низком уровне, аграрная политика района доверяется специалистам, не имеющим профильного образования. Кроме того, администрации и работники пренебрегают прохождением необходимого повышения квалификации таких кадров.

При этом, в большинстве сельхозорганизаций и КФХ также нет дипломированных специалистов, а многие руководители хозяйств не имеют аграрного образования. Все это формирует целый клубок проблем с кадровым наполнением отрасли.

В республике имеется сеть аграрных колледжей и аграрный университет, потенциал которых может покрыть потребности в подготовке кадров для АПК. В тоже время молодежь неохотно выбирает профессии аграрного профиля, что усугубляет ситуацию.

Администрации районов, которые владеют со складывающейся на местах ситуацией и реализуемыми перспективными проектами в области АПК, должны на этапе старта проекта уже определять потребность в тех или иных кадрах, а затем искать среди сельских выпускников потенциальных кандидатов на эти позиции.

Тут не обойтись и без участия самих хозяйств, поскольку они должны понимать долгосрочность вложений в подготовленных специалистов и быть максимально заинтересованы и, соответственно, вовлечены в поиск своих будущих работников.

Такое положение дел с кадровым обеспечением отрасли нас не должно устраивать. Особенно, учитывая тот факт, что развитие отрасли не стоит на месте, в сельское хозяйство все активнее проникают цифровые решения.

Цифровая трансформация сельского хозяйства

Активную работу в этом направлении ведет Минсельхоз России. Разработан и реализуется ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство». Его основная цель – цифровая трансформация сельского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений для обеспечения технологического прорыва отрасли и достижения роста производительности на сельскохозяйственных предприятиях.

В этой связи Минсельхозом России разработаны и внедряются несколько информационных систем, одной из которых является Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения – ЕФИС ЗСН. Эта система предназначена для обеспечения актуальными и достоверными сведениями о сельхозземлях, включая данные об их местоположении, состоянии и фактическом использовании. Внедрение системы позволит нам своевременно получать информацию о фактическом использовании земель сельхозназначения и своевременно принимать меры, в том числе по обеспечению вовлечения ее в оборот.

Для полноценной работы в системе необходимо провести работы по оцифровке муниципальных районов. Но на сегодняшний день указанные работы проведены лишь 19 муниципальными районами – это Хасавюртовский, Дербентский, Магарамкентский, Сулейман-Стальский, Докузпаринский, Кайтагский, Каякентский, Новолакский, Кизилюртвоский, Буйнакский Бабаюртовский, Карабудахкентский, Сергокалинский, Кумторикалинский, Ногайский, Тарумовский, Ахвахский, Хунзахский и Агульский районы. Обращаю внимание остальных глав районов на необходимость скорейшего проведения этих работ.

О каком внедрении сложных информационных систем мы можем говорить, если еще недавно чуть не провалили поручение федерального министерства по обеспечению регистрации всех сельхозтоваропроизводителей республики, занимающихся производством зерновых, в ФГИС «Зерно». А ведь основное предназначение системы – это обеспечить прослеживаемость зерна и продуктов ее переработки на всех этапах: от производства до реализации. Из-за отсутствия должной организации работы со стороны администраций районов по регистрации зерновых хозяйств в системе, а регистрация является обязательной, Минсельхозу республики практически в ручном режиме пришлось исправлять ситуацию призывая к этой работе глав районов.

Уважаемые коллеги!

Как видим, проблем у нас накопилось множество. Нам всем необходимо пересмотреть свое отношение к решению острых задач, что позволит Дагестану увеличить свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашей страны.

Рассчитываю, что на дискуссионных площадках руководители и специалисты органов местной власти получат необходимые установки и методическую помощь по созданию условий для повышения конкурентоспособности и эффективного функционирования АПК республики», - заключил Абдулмуслимов.

В рамках заседания также выступили заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Нариман Абдулмуталибов, директор по производству ООО «Виноградарь» Дербентского района Яхья Гаджиев, руководитель проектного логистического бюро «Massimo Consulting» Александр Максимовский.

Работа конференции продолжилась на 5 тематических площадках: стратегические приоритеты развития растениеводства, садоводства, виноградарства, мелиорации земель и технической модернизации АПК; современное состояние и тенденции развития животноводства и рыбохозяйства Дагестана; агрологистика, инвестиции, переработка сельхозпродукции, продовольственная безопасность и экспорт продукции АПК; развитие сельских территорий и малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной потребительской кооперации; повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения.