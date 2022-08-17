Премьер-министр напомнил, что 1 сентября 2022 года в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» в республике откроют свои двери 4 новых школы на 1606 ученических мест и 15 детских садов на 2560 мест.

Сразу по три новых детских сада начнут работу в Махачкале (пгт. Богатыревка – 200 мест, пгт. Новый Хушет – 250 мест и на ул. А. Алиева №32 – 60 мест) и в Каспийске (МКР №34 «Кемпинг» - 250 мест, МКР №36 МКР №11 - 250 мест и №35 МКР №10 - 250 мест).

По одному детскому саду заработают в Хасавюртовском (с. Эндирей - 120 мест), Казбековском (с. Буртунай - 60 мест), Табасаранском (с. Сиртыч – 60 мест), Кумторкалинском (с. Учкент – 100 мест), Кайтагском (с. Баршамай – 120 мест) и Кизилюртовском районах (с. Нечаевка – 200 мест) и г. Дагестанские огни (ясли-сад №7 «Солнышко» - 200 мест).

Кроме того, по два детских сада начнут действовать Каякентском (с. Сагаси-Дейбук – 120 мест и с. Новые Викри – 120 мест) и Карабудахкентском (с. Карабудахкент – 250 мест и в с. Доргели – 200 мест) районах.

Также в рамках нацпроекта две новые школы будут открыты в Хасавюртовском районе - в селе Эндирей на 502 места и в селе Новокостек на 400 мест. По одной запланировано на 400 мест в селе Луткун Ахтынского района и на 304 места в селе Оружба Магармкентского района.

В рамках совещания Председателю Правительства доложили о ходе устранения некоторых нарушений требований санитарного законодательства, выявленных в ходе санитарно-гигиенического обследования.

По словам представителей ГВСУ-4 и Единой дирекции государственного заказчика-застройщика, в настоящее время по некоторым объектам, у которых имеются проблемы, в ручном режиме в соответствии с рекомендациями и заключениями, выданными Роспотребнадзором, устраняются проблемы и завершаются процедуры по оформлению правоустанавливающих документов, в том числе лицензий на образовательную деятельность.

О готовности к сдаче каждого объекта отчитались представители ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», строительного управления № 412 федерального государственного предприятия ГВСУ №4 Минобороны России, Роспотребнадзора и руководители муниципальных образований, в которых вводятся в эксплуатацию школы и детские сады.

Абдулмуслим Абдулмуслимов еще раз напомнил ответственным органам исполнительной власти и местного самоуправления о необходимости обеспечения качества проводимых работ при строительстве социальных объектов и поручил ускорить проводимую работу для соблюдения сроков по каждой образовательной организации и своевременному открытию для приема детей.