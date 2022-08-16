Информация о приеме заявок и условиях специального журналистского конкурса среди республиканских средств массовой информации на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции

Агентство информации и печати Республики Дагестан объявляет прием заявок на участие в конкурсе среди республиканских средств массовой информации (далее – СМИ) на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции(далее – Конкурс).Конкурс проводится в соответствии с государственной программой Республики Дагестан «О противодействии коррупции в Республике Дагестан».

Цель Конкурса – способствовать повышению эффективности мер противодействия коррупции, формированию в обществе антикоррупционного сознания.

Участниками Конкурса могут быть электронные, сетевые и печатные средства массовой информации Республики Дагестан, а также авторы (авторские коллективы), корреспонденты федеральных СМИ в Республике Дагестан,чьи материалы были опубликованы в СМИ и в сети интернет с 1 января по 15ноября 2022 года.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

Работа должна быть создана на русском языке либо на языках народов Республики Дагестан (с заверенным СМИ соответствующим переводом на русский язык).

Работа должна содействовать просвещению граждан, содействовать формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции, повышению антикоррупционной грамотности, популяризации антикоррупционного сознания и антикоррупционных стандартов поведения.

Конкурсные работыоцениваются комиссией, формируемой из числа представителей организатора, профильных органов исполнительной власти, контрольно-надзорных органов, Общественной палаты РД и др.

Срок приема заявок –по 15 ноября 2022 г.

Для победителей Конкурса учреждаются премии в каждой номинации за первое место – 45000 (сорок пять тысяч) рублей, за второе место – 30 000 (тридцать тысяч) рублей, за третье место – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение тематики, художественное качество публикации профессионализм и оригинальность подачи, степень охвата аудитории.

Порядок приема конкурсных работ указан в Положении (размещено на сайте Агентстваwww.rd-press.ruв разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты»).

Дополнительная информация предоставляется по телефону 8(8722) 51-03-54.

Итоги Конкурса размещаются в республиканских СМИ и на сайте Дагинформаwww.rd-press.ru.