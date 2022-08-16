Ключевыми в повестке дня стали вопросы реформирования системы жилищно-коммунального хозяйства и проведения капитального ремонта в школах республики.

Открывая работу штаба, Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что обеспечение дагестанцев качественными услугами в сфере ЖКХ является значимым индикатором состояния общества, а также одним из главных составляющих оценки работы органов власти.

По словам премьер-министра республики, напряжение в обществе на фоне систематических отключений света выросло. Абдулмуслим Абдулмуслимов привёл в пример случай, когда совсем недавно жителями одного из районов города Махачкалы была перекрыта дорога:

«Многие жители не довольны уровнем качества предоставляемых услуг ЖКХ и предполагают, что они не соответствуют стоимости. Главная причина – изношенность жилищных фондов и недостаток мощностей. Старые коммуникации работают неэффективно, с большими энергопотерями, которые оплачивают жители. Растущие потребности жителей в энергоносителях превосходят заложенный потенциал мощности сетей. Большая нагрузка приводит к сбоям в процессе эксплуатации и отключениям.

Необходима системная работа по модернизации коммунального хозяйства, в том числе за счет привлечения негосударственных, частных инвестиций. Чтобы люди были обеспечены теплом, электроэнергией и другими коммунальными услугами, необходимо внедрять современные системы на базе цифровых решений.

Наша задача – обеспечить максимально комфортные условия в домах дагестанцев»,- подчеркнул он.

В Дагестане до 2027 года рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» построят 18 объектов водоснабжения

О ходе реформирования системы жилищно-коммунального хозяйства региона доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Артур Сулейманов. Он обозначил одну из ключевых проблем, имеющихся в этой сфере, связанную с тем, что проектирование и строительство систем водоснабжения сегодня не осуществляется в соответствии с документами территориального планирования и синхронизированными с ними схемами водоснабжения.

«Земельные участки под строительство жилых домов и социальных объектов выделяются без соответствующего обеспечения сетями водоснабжения. В связи с этим в настоящее время профильным ведомством проводится работа по актуализации утвержденных схем водоснабжения и водоотведения», - сказал министр.

Среди основных причин, по которым происходят систематические сбои, министр назвал низкие тарифы, из-за которых в недостаточной степени проводят модернизацию и реконструкцию сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Не лимитируется использование питьевой воды на производственные и иные цели, в том числе на поливы, что вызывает перебои с водоснабжением в многоэтажных домах. Вместе с тем, он отметил, что износ объектов коммунальной инфраструктуры превышает 70%, а основные фонды ЖКХ уже полностью отслужили нормативные сроки и подлежат замене.

«Дагестан испытывает острую необходимость в дополнительном финансировании реализации проектов по реконструкции, строительству и модернизации проектов коммунальной инфраструктуры. Для решения данных вопросов мы наращиваем участие республики в нацпроектах и госпрограммах.

Так, в 2022 году по госпрограмме «Развитие СКФО» выделены средства из федерального бюджета в размере 1 млрд рублей на завершение строительства и ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации в г. Дербенте. Также рамках указанной госпрограммы в период 2023-2027 годы республикой направлены предложения по 6-ти значимым объектам коммунальной инфраструктуры незавершенного строительства очистных сооружений на сумму 7,5 млрд рублей. Указанные предложения Минэкономразвития России согласованы и ведется работа по их включению», - озвучил глава Минстроя РД.

Говоря о реализации федерального проекта «Чистая вода» на территории республики, министр напомнил, что в 2022 году Минстроем РД осуществляется строительство 8 объектов водоснабжения с общим объемом финансирования 1,5 млрд рублей. В настоящее время в соответствии с заключенными контрактами на всех объектах ведутся строительно-монтажные работы.

Артур Сулейманов рассказал также о том, что до 2027 года в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» построят 18 объектов водоснабжения. Благодаря этому качественной питьевой водой будут обеспечены жители крупных городов: Махачкала, Каспийск, Избербаш, Хасавюрт и Кизилюрт. На строительство объектов выделено более 6,5 млрд рублей из федерального бюджета.

«Кроме того, мы активно используем современные новые источники финансирования, определенные на федеральном уровне, такие как инфраструктурный бюджетный кредит. В рамках механизмов инфраструктурного меню на период 2022-2025 годов для Республики Дагестан определен размер бюджетного кредита – 10,5 млрд рублей, по которым у нас заключен контракт, ведется под ключ проектирование и строительство водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск с возможностью последующего обеспечения водой прибрежный территорий вплоть до г. Избербаш и попутных населенных пунктов.

На период 2024-2025 годов на 3 млрд 600 млн рублей защитили заявку и подготовили документы на строительство инженерной инфраструктуры в рамках комплексного инвестиционного развития Карабудахкентского района. Также планируем систему водоснабжения и водоотведения с последующей синхронизацией строительства от г. Каспийск до г. Избербаш», - рассказал Сулейманов.

Отдельно министр выделил участие республики в новой программе по модернизации коммунальной инфраструктуры на период 2023-2027 годов. По его словам, это единая программа, включающие в себя все основные мероприятия, по которым муниципалитеты заявлялись. На текущий момент сформированы и направлены в Минстрой России перечень из 197 объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения с общим планируемым объемом финансирования более 50 млрд рублей.

Программа включает в себя модернизацию 131 объекта водоснабжения на общую сумму – 24 млрд руб., 40 объектов водоотведения на общую сумму свыше 19 млрд руб. и 26 объектов теплоснабжения на общую сумму – 6,4 млрд руб. Вышеуказанный перечень доработан с учетом замечаний ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Подводя итоги по обсуждаемому вопросу, Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил Минстрою Дагестана обеспечить своевременное выполнение мероприятий программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

Жителям Каспийска установлены льготные тарифы по оплате услуг водоснабжения и водоотведения

Жителям Каспийска установлены льготные тарифы по оплате услуг водоснабжения и водоотведения, сообщил Первый заместитель Председателя Правительства РД Манвел Мажонц. По его словам, Минэнерго РД установлен экономически обоснованный тариф на водоснабжение в г. Каспийск в размере 42,74 руб/кубометр, на водоотведение 22,33 руб/кубометр, при этом для населения и приравненным к нему потребителям установлены льготные тарифы: на водоснабжение 12,75 руб., водоотведение – 6,42 руб.

В текущем году Правительством РД по поручению Главы региона Сергея Меликова создан Единый оператор в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

С 1 августа 2022 года Единый оператор начал операционную деятельность в сфере обеспечения водоснабжением города Каспийск.

Как сообщил и.о.руководителя АО «Единый оператор РД в сфере водоснабжения и водоотведения» Магомедгаджи Шапиев, для финансирования первоочередных затрат, связанных с началом деятельности Оператора, издано Распоряжение Правительства Республики Дагестан о выделении из резервного фонда республики средств в размере 98,3 млн рублей.

«Продолжается работа по консолидации объектов коммунального хозяйства. В стадии формирования предложение о заключении концессионного соглашения и расчет долгосрочных параметров регулирования в отношении муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Котельные» г. Махачкалы, и договора аренды имущества ОАО «Махачкалатеплосервис».

Для повышения качества услуги и увеличения надежности тепломеханического оборудования котельных подготовлена заявка на общую сумму 2 миллиарда рублей на строительство двух котельных и 38 км тепловых сетей в городе Кизилюрт, реконструкция 10 котельных и 32 км присоединенных тепловых сетей города Хасавюрт, восьми котельных и тепловых сетей города Дагестанские Огни, в результате чего будет улучшено теплоснабжение 45000 человек и более 20 социально-значимых объектов», - рассказал о работе новой организации Магомедгаджи Шапиев.

Комментируя, Первый вице-премьер Манвел Мажонц отметил, что при формировании перечня объектов коммунальной инфраструктуры, закладываемых в пятилетнюю программу и направляемых на утверждение в федеральный центр, важный вопрос - экономическая составляющая по обслуживанию этих объектов.

«Сегодня ситуация в республике такая, что у нас работают более 40 ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. И практически все они либо в банкротном, либо предбанкротном состоянии.

Сегодняшний уровень тарифов и уровень подготовленности этих организаций не позволяет обслуживать сети. При этом эти организации сегодня задолжали порядка 9 млрд рублей за налоги, за электроснабжение и газоснабжение.

Это все рано или поздно приведет к серьезным последствиям, поэтому Правительством Дагестана сейчас в двух направлениях ведется работа. С одной стороны мы планируем построить много объектов, с другой стороны мы должны обеспечить экономические условия для того, чтобы эти объекты через некоторое время не пришли в негодность, поскольку не будут обслуживаться профессиональной организацией, либо у неё не будет достаточных средств.

Та программа, о которой доложил руководитель Единого оператора РД в сфере водоснабжения и водоотведения (Магомедгаджи Шапиев), она уникальная, она и на федеральном уровне оценивается как уникальная, это пилотная программа. Если она успешно реализуется в Дагестане, то будет распространена на территории всей страны.

В частности, эта программа позволяет решить два вопроса - с одной стороны мы консолидируем все активы под управлением нашей республиканской компании, у которой тариф будет достаточный для того, чтобы иметь производственную программу, содержать объекты в нормальном состоянии, ремонтировать и проводить модернизацию. С другой стороны, тариф для населения не будет расти, население получит льготный тариф. Вот на примере Каспийска видно, что тариф, который получит компания - 42 рубля, деньги которые будет платить население - 12 рублей, вот эту разницу нам компенсирует федеральный бюджет, что позволит нам наконец выбраться из этой нескончаемой ситуации, когда ресурсоснабжающие организации не в состоянии выполнять свои задачи», - разъяснил Манвел Мажонц.

Кизилюрт и Кизляр первыми заявили о завершении программы капремонта школ

Далее члены Штаба обсудили ход реализации программы капитального ремонта школ республики. По словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, с учетом приближения нового учебного года, вопрос проведения работ по капитальному ремонту в средних общеобразовательных школах, сейчас находится на особом контроле.

«Итогом всей этой работы должно стать создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды, которая вдохновляет, мотивирует детей учиться и развивать свои таланты», - подчеркнул Абдулмуслимов.

«Кизилюрт сегодня в 16.00 сдает все школы по программе», - сообщил глава Кизилюрта Магомед Магомедов в ходе Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики.

О 100%-й готовности школ после ремонта сообщил и мэр Кизляра Александр Шувалов.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поблагодарил администрации городов за своевременную организацию работ.

Подробнее о ситуации рассказал министр образования и науки Республики Дагестан Яхъя Бучаев. Как отметил министр, по состоянию на 15 августа 2022 года до муниципалитетов были доведены предельные объемы финансирования на 94 %.

Освоение доведенных средств на сегодняшний день составляет 1,8 млрд рублей или 67% от общего объема профинансированных средств. На счетах муниципалитетов на 15 августа значится остаток в размере 854 млн рублей или 32% от общего объема профинансированных средств. В восьми муниципалитетах освоение доведённых финансовых средств составляет менее 50%: Ахтынский, Ботлихский, Гергебильский, Гумбетовский, Левашинский, Цунтинский, Шамильский районы.

«Из 210 зданий у нас в 180 зданиях ситуация хорошая, по оставшимся 30 у нас есть небольшие риски. Ситуация, при которой дети 1 сентября в школу не пойдут, ни в одной общеобразовательной организации не рассматривается» , - заключил министр.

После его выступления премьер-министр предоставил слово главам муниципальных образований и городских округов, которые доложили о состоянии ремонтных работ на текущий момент.

В частности, глава города Кизилюрт Магомед Магомедов сообщил, что сегодня в 16:00 все школы в городе будут сданы.

В завершение премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил министерству образования и науки РД усилить контроль за проведением работ по капитальному ремонту средних общеобразовательных учреждений, а также рекомендовал администрациям муниципальных районов и городских округов обеспечить завершение работ по капитальному ремонту средних общеобразовательных учреждений в срок до 20 августа 2022 года.