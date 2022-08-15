На этой же площадке состоялся 20-й традиционный праздник «Певцы съезжаются в Ахвах», который много лет собирает участников и гостей с разных муниципальных образований Республики Дагестан.

Абдулмуслим Абдулмуслимов обошёл шатры подворий, которые представили местные села. Также премьер посетил выставку художественно-изобразительного искусства.

В подворьях были представлены представлены национальная кухня,старинная утварь,фотостенды,выставки промыслов и произведений самодеятельных художников-выходцев с района.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«Уникальная культура Дагестана – это богатство всей России и всего мира. Ахвахский район – один из уникальных районов нашей республики, здесь чтут и бережно хранят, передавая из поколения в поколение свои обряды и обычаи, народные промыслы и ремесла.

Не зря великий поэт Расул Гамзатов, чье столетие наша страна будет отмечать в следующем году, написал стихотворение «В Ахвахе», вдохновленный традиционным обрядом «Выбор жениха».

На территории Ахвахского района находятся 352 памятника истории и архитектуры местного и республиканского значения, а также музей народной поэтессы Дагестана Машидат Гаирбековой. Здесь функционируют 18 культурно-досуговых учреждений клубного типа, в 2013 году на базе Районного Дома культуры в с.Карата был открыт Центр традиционной культуры народов России, где представлены старинная домашняя утварь, изделия декоративно-прикладного искусства, музыкальные инструменты, национальные костюмы»,- сказал премьер.

Абдулмуслимов также напомнил, что 2022 год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом культурного наследия народов России, что является еще одним свидетельством того, что народные традиции будут жить всегда, они сближают людей, сохраняют дружбу и добрососедство.

К гостям также обратился глава Ахвахского района Магомед Муртазалиев. Он отметил, что сохранение самобытного народного творчества и бережное отношение к традициям - это основа мора и согласия в стране: «Уверен, что в Ахвахском районе год культурного наследия народов России станет стимулом к глубокому изучению истории родного края, а также позволит вывести на качественно новый уровень работу по популяризации народного искусства, сохранению культурой традиции».

В рамках мероприятия Абдулмуслим Абдулмуслимов вручил правительственные награды отличившимся жителям Ахвахского района.

Культурная программа фестиваля была дополнена выступлениями ансамбля «Каратинка», а также выступлениями известных дагестанских артистов.

Отметим, что в этот же день Председателю Правительства Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову было присвоено звание «Почетный гражданин Ахвахского района».