Дагестанских предпринимателей приглашают принять участие в бизнес-платформе по аутсорсингу для легкой промышленности BEETOGETHER.ru

16-17 ноября 2022 года в Москве Русская ассоциация участников фешниндустрии (далее – РАФИ) при поддержке Минэкономразвития России и инфраструктуры поддержки предпринимателей – Центров «Мой бизнес» организует бизнес-платформу по аутсорсингу для легкой промышленности BEETOGETHER.ru.

BEE-TOGETHER.ru – это масштабный проект в сфере легкой промышленности, который предлагает предприятиям модной индустрии решения, помогающие развивать отрасль в любых условиях. Бизнес-платформа проводится РАФИ при поддержке медиахолдинга PROfashion с июня 2016 года. За это время в мероприятии приняли участие более 766 фабрик и поставщиков сырья, 2100 компаний-заказчиков. Ежегодно мероприятие посещают представители таких крупных компаний, как

Baon, Incity, Decathlon, FinnFlare, «Снежная королева», Modis, Faberlic, «Элис Фэшн Рус», «СТОКМАНН», Zasport, Ozon и другие. Также посетители выставки представляют разные города России: Санкт-Петербург, Грозный, Тюмень, Уфа, Иркутск и другие.

В 2022 году мероприятие соберет на своей площадке производственные предприятия, готовые принять заказы на изготовление швейной и трикотажной продукции. Посетителями бизнес-платформы станут модные бренды, компании ритейла, дизайн-бюро и корпоративные заказчики.

Планируется обширная деловая программа, которая будет включать онлайнтрансляцию для профессиональной аудитории, интервью с участниками и посетителями, практические рекомендации от экспертов отрасли и другие форматы взаимодействия.

Бизнес-платформа проводится по типу закрытых B2Bпереговоров представителей швейных и текстильных фабрик (производителей одежды и тканей) и брендов (заказчиков коллекций). На одной площадке соберутся фабрики из России, стран постсоветского пространства, Европы и Юго-Восточной Азии, готовые принять заказы на пошив товаров легпрома. Сочетание такого формата проекта, широкого состава фабрик и их географии, а также индивидуального подхода к участникам позволяет заранее составить максимально эффективный график переговоров компаний и помочь им в поиске партнеров.

Посещение мероприятия возможно только при предварительной регистрации: заявки на переговоры с производителями принимаются на сайте BEE-TOGETHER.ru.