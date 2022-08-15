В Цумадинском районе состоялось открытие башни «Гимерсо-кала»

Мероприятие состоялось в селе Гимерсо. Как сообщили в Агентстве информации и печати РД, на торжественной церемонии присутствовали представители республиканского депутатского корпуса, органов исполнительной власти, районной администрации, творческих союзов, общественности Цумадинского и других районов, художественные коллективы республики.

Инициатором возведения башни «Гимерсо-кала» явился житель данного села Курбан Омаров. Известный в республике меценат уже многое сделал не только для своей малой родины, но и для района и республики. В родовом селе Курбанов возвел спортивный зал, построил мечеть и медресе. Кроме того, цумадинец реализовал и свою давнюю мечту – отстроил в селе дом. Позже его примеру последовали многие гимерсинцы, и теперь село украшает свыше 15 новых домов.

Что касается строительства сторожевой башни, то, по словам Курбана Омарова, идея ее возрождения возникла также достаточно давно.

«По рассказам старожилов, на этом живописном месте стояла сигнальная сторожевая башня, из которой открывался максимальный обзор всех окрестностей. С верхнего яруса строения можно было наблюдать 5-6 населенных пунктов, в том числе и одно село соседнего Ботлихского района. В строительстве опорной стены, которая возведена по периметру комплекса, были использованы камни той самой сторожевой башни, которая находилась здесь ранее. Кроме того, на месте строительства также были обнаружены две стелы, являвшиеся основой старинной башни. В целом при строительстве за основу мы взяли башню Ахульго. Это сделано для того, чтобы прослеживалась их общая архитектурная концепция», – отметил Курбан Омаров.

Говоря же о том, какие надежды связывает автор идеи с возведением данной башни, Омаров, подчеркнул: «Цумадинский район интересен дагестанцам и туристам, посещающим наш край. В дальнейшем этот интерес будет еще больше».

В своих приветственных словах председатель Комитета НС РД по экономической политике, инвестициям и предпринимательству Сефер Алиев, министр по туризму и НХП Эмин Мерданов, глава Цумадинского района Шамиль Омаров, дипломат, выходец из Цумадинского района Багавудин Алиев и многие другие отмечали, что крепость «Гимерсо-кала» станет значимым туристическим объектом.

«Отрадно то, что в республике появляются подобные комплексы. Сохранение традиций, интереса к прошлому Дагестана выражается в том числе и в строительстве таких сооружений. Пусть это будет новая точка притяжения для нашей туристической сферы и в целом для историков, краеведов, этнографов, всех тех, кому интересен Дагестан», – отметил Эмин Мерданов.

Праздник, посвященный открытию крепости «Гимерсо-кала» завершился концертом с участием коллективов канатоходцев, барабанщиков, а также выступлением силача Омара Ханапиева.