День солидарности в борьбе с терроризмом 2022: история и традиции

Каждый год 3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, 2022 год не будет исключением.

История

Существуют разные версии о времени возникновения терроризма. Одни эксперты утверждают, что о первых террористических актах стало известно еще в античности, другие — что это современное явление. Разночтения происходят из-за вопроса о том, можно ли описывать действия, совершенные в глубоком прошлом, в современных понятиях, а также из-за трудностей в определении терроризма.

Согласно Федеральному закону от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» под последним следует понимать «идеологию насилия и практику воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанными с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий».

В Российской империи произошло несколько десятков преступлений, которые сегодня можно квалифицировать как террористические акты. Речь идет, как правило, о «революционном терроризме» — к нему относят убийства и покушения на высокопоставленных лиц государства радикальными активистами. В СССР и современной России в общей сложности произошло несколько сотен терактов, и мотивы бандитов стали гораздо сложнее — здесь замешаны ксенофобия, месть, обострение социальных проблем и т.д. Среди всех террористических актов выделяется беспрецедентный по своей жестокости и бесчеловечности теракт в Беслане, произошедший в 2004 году.

1 сентября во время праздничной линейки в честь Дня знаний на школу №1 в Беслане напали террористы. На линейке в тот момент находилось более 1000 человек — всех их бандиты загнали внутрь школы и удерживали там почти три дня. Пленники находились в ужасных условиях — им не давали пить, есть, удовлетворять минимальные естественные потребности. Здание школы, где удерживали заложников, было заминировано. События развивались в течение трех дней; 3 сентября произошел штурм здания, в ходе которого было убито несколько десятков сотрудников российских спецподразделений, участвовавших в операции. В результате теракта погибло 333 человека, из которых 186 — дети в возрасте от 1 до 17 лет.

Теракт в Беслане стал одним из самых масштабных и самых бесчеловечных в новейшей истории России. Именно в память о жертвах Беслана в России федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» от 21 июля 2005 года был учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом.

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Теракт повлек за собой ряд других важных социальных и политических последствий. После событий 2004 года по всей стране были усилены меры безопасности в местах массовых скоплений людей — стадионах, вокзалах, метро; особое внимание уделялось школам, вузам и другим образовательным учреждениям. Президентом были отменены губернаторские выборы — их место заняла централизованная система назначения. Были созданы такие важные организации, как Национальный антитеррористический комитет, Общественная палата Российской Федерации, Комиссия по вопросам улучшения социально-экономического положения в Южном федеральном округе.

Традиции

Теракт в Беслане не оставил равнодушным никого, кто о нем знал. Трагедия объединила страну общим горем.

Памятная дата стала символом солидарности государства и общества в борьбе с терроризмом, ее отмечают ежегодно по всей России. 3 сентября мы вспоминаем жертв всех террористических актов, случившихся в нашей стране, и отдаем дань уважения сотрудникам силовых структур, погибшим при предотвращении терактов и спасении заложников.

3 сентября: День памяти жертв Беслана

В этот день в городах, в которых случались теракты, таких как Беслан, Волгоград, Буйнакск, Москва, Санкт-Петербург, Первомайск, Буденновск, Волгодонск, Владикавказ, а также по всей России проходят памятные акции. Люди выходят на траурные шествия и мирные митинги в память о погибших, проводят патриотические акции, возлагают цветы к мемориалам. В школах и вузах проходят занятия, посвященные проблемам терроризма и методам борьбы с ним. В музеях открываются тематические экспозиции об ужасе терроризма и его жертвах.

Противодействие терроризму

Сегодня государство применяет различные меры, направленные на борьбу с терроризмом: это меры по предотвращению, борьбе и ликвидации последствий террористических актов.

Государственная организация, ответственная за предотвращение терактов в нашей стране, — Национальный антитеррористический комитет. Его деятельность приносит свои плоды: за один только 2017 год предотвращено 68 планируемых преступлений, а с 2010 года общее количество терактов в России сократилось в 10 раз.