После посещения ряда строящихся и ремонтируемых социальных объектов и объектов АПК, премьер-министр региона провел совещание по вопросу социально-экономического развития муниципалитета.

В совещании приняли участие руководители органов власти республики, в том числе Минэкономразвития, Минсельхозпрода, Минюста, Миннаца, Минобрнауки, Минстроя, ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» и другие.

Глава кабмина в ходе встречи с представителями администрации и актива района подвел итоги визита, отметив, что в Бабаюртовском районе есть перспективные направления развития, в том числе по части сельского хозяйства. Здесь он отметил, что необходимо наращивать площади посева под зерновые культуры, пшеницу, рис.

С основным докладом о ситуации в экономике муниципалитета выступил врио министра экономики и территориального развития РД Адильхан Гаджиев. Он сообщил, что в 2022 году в рамках республиканской инвестиционной программы предусмотрено финансирование строительства 6 объектов, в том числе 3 объектов образования, 1 объекта спорта, 1 – газификации и 1 объекта водоснабжения. Планируется ввод в эксплуатацию одного объекта спорта. По программе «Местные инициативы» конкурсный отбор прошли 4 заявки от Бабаюртовского района по ремонту улиц.

С докладом выступил глава муниципалитета Даниял Исламов, который также рассказал о работе, проводимой по развитию Бабаюртвоского района и проблемных вопросах.

Далее Абдулмуслим Абдулмуслимов перешел к рассмотрению следующего вопроса повестки дня – о землях отгонного животноводства. Он отметил, что Главой Дагестана Сергеем Алимовичем Меликовым дано поручение Правительству совместно с Народным Собранием РД проработать все проблемные вопросы в действии законодательства в этой сфере, выработать соответствующие меры.

«Это очень важный вопрос. Как подчеркивал и Глава республики, никаких изменений вноситься не будет, пока не будет учтено мнение граждан. Не важно, у кого находится земля – важно, чтобы она использовалась эффективно, земля должна работать», - подчеркнул премьер.

С докладом по теме эффективного и целевого использования земель отгонного животноводства выступил заместитель Председателя Правительства РД – министр по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов.

Он также подчеркнул значимость эффективного использования земель сельхозназначения. Докладчик напомнил, что в соответствии с законодательством и в соответствии с целевым назначением земли отгонного животноводства относятся к категории земель сельхозназначения.

«На территории Бабаюртовского района также имеются такие земли. За прошлый и текущий год Минимуществом РД направлены в суд иски о расторжении договоров аренды по ряду аренды с СПК. Претензии – несвоевременная уплата арендных платежей, то есть люди взяли у государства в аренду землю, мало того, что используют ее не по назначению, но некоторые еще передают ее в субаренду третьим лицам, не уплачивая средств государству», - рассказал Эминов, добавив, что дела в настоящее время рассматриваются в суде.

По этому вопросу высказали и местные жители, присутствующие на совещании. Состоялся обстоятельный разговор с обсуждением позиций всех сторон.

В рамках совещания были заслушаны доклады руководителей органов власти республики по профильным направлениям, а также приняты обращения от актива района и глав сельских поселений.

По итогам совещания принят протокол с поручениями в отношении министерств и ведомств республики.