Дагестанская делегация посетила воинскую часть и музей в Крыму
- Автор Шахри
- 12 августа, 2022. Пятница 14:50
Во второй день пребывания дагестанской делегации в Республике Крым состоялась встреча со 126-й отдельной гвардейской бригадой береговой обороны ВМФ России. Располагается воинская часть в п. Перевальный Симферопольского района.
Здесь проходят службу, как дагестанцы, так и представители Чеченской Республики, Осетии, Кабардино-Балкарии и др. субъектов.
В своём выступлении Гарун Давыдов, первый замминистра по национальной политике и делам религий Дагестана передал слова приветствия от правительства республики, высказал напутственные слова.
Обращаясь к ребятам, отметил: "Сегодня вы выполняете важную миссию - защищаете рубежи нашей Родины. Несмотря на то, что, порой, приходится нелегко, важно нести службу с честью и достоинством. Именно эти качества всегда отличали дагестанцев, кавказцев, в целом, россиян".
Герой Российской Федерации Загид Загидов подчеркнул мужество, отвагу всех военнослужащих, которые сегодня отдают долг. "Важно оставаться мужчиной и с доблестью носить погоны", - резюмировал он.
Продолжая тему разговора Асхабали Мурзаев, помощник ректора ДГИ, констатировал, что все религии призывают к защите Отечества. Вспомнил события 1999 года, когда бандформирований вторглись на территорию Дагестана и все, объединившись в один кулак, дали отпор врагу. "Это история нашего с вами времени. Она должна учить. Необходимо чаще обращаться в прошлое, чтобы не повторять ошибок в будущем. Сегодня от каждого из нас требуется лишь поддержка и героизм", - подытожил Мурзаев.
Слова поддержки высказал и Шамиль Хадулаев, зампредседателя Комиссии по формированию гражданского общества и защите конституционного права.
Далее в г. Алупка делегация посетила музей Амет-Хана Султана.
Здесь гостям продемонстрировали документальный фильм о дважды Герое Советского Союза, а потом провели экскурсию.
В экспозиции музея представители Дагестана увидели личные вещи лëтчика, его награды и документы, семейные фотографии.
Много ценной информации, которую годами собирали сотрудники музея, теперь хранится в интерактивных сенсорных устройствах, где посетители сами могут открывать и просматривать нужные файлы.
Гарун Давыдов, первый замминистра по национальной политике и делам религий Дагестана, поблагодарил сотрудников музея за то, что они помнят, чтят, хранят память о легендарном лëтчике и вручил памятные книги.
Напомним, что Амет-Хан Султан был простым мальчишкой из скромной семьи.
Во время войны Амет-Хан прошёл путь от лëтчика до командира эскадрильи авиационного полка, сбил 49 вражеских самолëтов, 30 лично и 19 - вместе со своей командой, участвовал в Сталинградской битве, а свой последний бой провëл в небе над Берлином в апреле 1945 года.
Амет-Хан Султан стал дважды Героем Советского Союза.
Его называли "воздушный лев", а немецкие самолëты не принимали бой, улетали обратно, только завидев экипаж Амет-Хана, потому что знали, что его невозможно победить в небе!
После окончания войны Амет-Хан стал лëтчиком-испытателем, освоил более 100 летательных аппаратов, тренировал Ю. Гагарина, А. Леонова и других будущих космонавтов.
После экскурсии по музею делегация возложила цветы к памятнику Амет-Хана Султана.
Отметим, что выездные мероприятия проходят в рамках подпрограммы «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан».
Целью мероприятия является формирование общероссийской гражданской идентичности среди этнических дагестанцев, проживающих в субъектах Российской Федерации, неприятие идеологии экстремизма.
Немаловажно, что по заказу Миннац РД проект реализует Дагестанский гуманитарный институт.
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