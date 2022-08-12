Дагестанская делегация посетила воинскую часть и музей в Крыму

Во второй день пребывания дагестанской делегации в Республике Крым состоялась встреча со 126-й отдельной гвардейской бригадой береговой обороны ВМФ России. Располагается воинская часть в п. Перевальный Симферопольского района.



Здесь проходят службу, как дагестанцы, так и представители Чеченской Республики, Осетии, Кабардино-Балкарии и др. субъектов.



В своём выступлении Гарун Давыдов, первый замминистра по национальной политике и делам религий Дагестана передал слова приветствия от правительства республики, высказал напутственные слова.



Обращаясь к ребятам, отметил: "Сегодня вы выполняете важную миссию - защищаете рубежи нашей Родины. Несмотря на то, что, порой, приходится нелегко, важно нести службу с честью и достоинством. Именно эти качества всегда отличали дагестанцев, кавказцев, в целом, россиян".



Герой Российской Федерации Загид Загидов подчеркнул мужество, отвагу всех военнослужащих, которые сегодня отдают долг. "Важно оставаться мужчиной и с доблестью носить погоны", - резюмировал он.



Продолжая тему разговора Асхабали Мурзаев, помощник ректора ДГИ, констатировал, что все религии призывают к защите Отечества. Вспомнил события 1999 года, когда бандформирований вторглись на территорию Дагестана и все, объединившись в один кулак, дали отпор врагу. "Это история нашего с вами времени. Она должна учить. Необходимо чаще обращаться в прошлое, чтобы не повторять ошибок в будущем. Сегодня от каждого из нас требуется лишь поддержка и героизм", - подытожил Мурзаев.



Слова поддержки высказал и Шамиль Хадулаев, зампредседателя Комиссии по формированию гражданского общества и защите конституционного права.



Далее в г. Алупка делегация посетила музей Амет-Хана Султана.



Здесь гостям продемонстрировали документальный фильм о дважды Герое Советского Союза, а потом провели экскурсию.



В экспозиции музея представители Дагестана увидели личные вещи лëтчика, его награды и документы, семейные фотографии.



Много ценной информации, которую годами собирали сотрудники музея, теперь хранится в интерактивных сенсорных устройствах, где посетители сами могут открывать и просматривать нужные файлы.



Гарун Давыдов, первый замминистра по национальной политике и делам религий Дагестана, поблагодарил сотрудников музея за то, что они помнят, чтят, хранят память о легендарном лëтчике и вручил памятные книги.



Напомним, что Амет-Хан Султан был простым мальчишкой из скромной семьи.

Во время войны Амет-Хан прошёл путь от лëтчика до командира эскадрильи авиационного полка, сбил 49 вражеских самолëтов, 30 лично и 19 - вместе со своей командой, участвовал в Сталинградской битве, а свой последний бой провëл в небе над Берлином в апреле 1945 года.

Амет-Хан Султан стал дважды Героем Советского Союза.



Его называли "воздушный лев", а немецкие самолëты не принимали бой, улетали обратно, только завидев экипаж Амет-Хана, потому что знали, что его невозможно победить в небе!



После окончания войны Амет-Хан стал лëтчиком-испытателем, освоил более 100 летательных аппаратов, тренировал Ю. Гагарина, А. Леонова и других будущих космонавтов.



После экскурсии по музею делегация возложила цветы к памятнику Амет-Хана Султана.



Отметим, что выездные мероприятия проходят в рамках подпрограммы «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан».



Целью мероприятия является формирование общероссийской гражданской идентичности среди этнических дагестанцев, проживающих в субъектах Российской Федерации, неприятие идеологии экстремизма.



Немаловажно, что по заказу Миннац РД проект реализует Дагестанский гуманитарный институт.