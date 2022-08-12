В 2022 году приступить к обучению по программам проекта смогут 2 375 человек. Обучение проходит на программах дополнительного профессионального образования в области искусственного интеллекта и смежных областях по следующим специальностям: аналитик данных, инженер данных, технический аналитик, архитектор данных, архитектор в области искусственного интеллекта.
Контактное лицо для запроса дополнительной информации о проекте – представитель Университета 2035 Каменских Наталья, email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
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