ЗАМАНА - Объявлен старт обучения в области искусственного интеллекта

Объявлен старт обучения в области искусственного интеллекта

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12 августа, 2022. Пятница 14:44
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Объявлен старт обучения в области искусственного интеллекта

В 2022 году приступить к обучению по программам проекта смогут 2 375 человек. Обучение проходит на программах дополнительного профессионального образования в области искусственного интеллекта и смежных областях по следующим специальностям: аналитик данных, инженер данных, технический аналитик, архитектор данных, архитектор в области искусственного интеллекта.

Объявлен старт обучения в области искусственного интеллекта
Информация

Начало обучения запланировано на 1 сентября 2022 года и будет проходить в дистанционном формате.

Прием заявок на участие в проекте реализован на сайте оператора проекта Университета 2035: https://2035.university/.

Контактное лицо для запроса дополнительной информации о проекте – представитель Университета 2035 Каменских Наталья, email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

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