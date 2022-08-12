Объявлен старт обучения в области искусственного интеллекта

В 2022 году приступить к обучению по программам проекта смогут 2 375 человек. Обучение проходит на программах дополнительного профессионального образования в области искусственного интеллекта и смежных областях по следующим специальностям: аналитик данных, инженер данных, технический аналитик, архитектор данных, архитектор в области искусственного интеллекта.

Начало обучения запланировано на 1 сентября 2022 года и будет проходить в дистанционном формате.

Прием заявок на участие в проекте реализован на сайте оператора проекта Университета 2035: https://2035.university/ .