Открывая совещание, вице-премьер подчеркнул, что объект находится в критическом состоянии и его разрушение может задеть жилые дома и социальные объекты, находящиеся вблизи Джума-мечети.

«Для того, чтобы избежать всевозможных бюрократических процедур и как можно быстрее приступить к противоаварийным работам, было предложение передать памятник на год в пользование Дербентскому государственному историко-архитектурному и археологическому музею-заповеднику.

Идею по проведению противоаварийных работ поддержал и Глава республики Сергей Меликов. Он поручил как можно быстрее решить вопрос и приступить к восстановительным работам за счет внебюджетных средств музея.

Однако данная процедура по передаче займет определенное время, а пока, в первую очередь, во избежание дальнейшего разрушения и жертв среди местного населения, необходимо в краткие сроки начать противоаварийные работы», - поделился с участниками Муслим Телякавов.

Напомним, что в результате сильных ливневых осадков и потоков воды со склонов близлежащих гор фасадная часть минарета Джума-мечети, находящаяся на краю обрыва частично разрушена.

И минарет, и крыша мечети имеют большие зазоры и продольные трещины по всей длине стены до основания. Проникновение осадков приводит к разрушению кладки, что влечет за собой предпосылки утраты памятника, а его разрушение представляет огромную опасность для жителей села.

Стоит отметить, что территориальному управлению Росимущества по РД, в чьем ведении находится минарет, было предписано осуществить противоаварийные мероприятия, а также предпринять меры по реставрации объекта.

Однако по сегодняшний день никакие меры не предприняты собственником по сохранению объекта культурного наследия, так как все работы по ремонту, реконструкции и содержанию объекта культурного наследия обязан проводить собственник объекта.

По словам инженеров, чтобы сохранить памятник культуры, в первую очередь, необходимо разработать научно-проектную документацию и начать противоаварийные работы. Стоимость восстановления оценивается в 5 млн. рублей.

По итогам обсуждения, выслушав мнения участников и предложения, вице-премьер поручил в кратчайшие сроки определиться с подрядной лицензированной организацией, у которой будет соответствующий допуск и практический опыт по восстановлению объектов культурного наследия.

Совещание прошло с участием первого заместителя министра культуры РД Мухтара Курбанова, и.о. директора Дербентского государственного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника Велиюллы Фаталиева, представителей Агентства культурного наследия РД, ТУ Росимущества по РД и других ответственных лиц.