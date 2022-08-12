Отмечая важность обсуждаемой повестки, Председатель Правительства РД указал, что за последние годы сильно возросла потребность в рабочих кадрах, особенно в инженерно-технических. Наблюдается также дефицит рабочих для сфер промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, энергетики и связи, остро ощущалась нехватка врачей и среднего медицинского персонала.

«Вопросы обеспечения сбалансированности на рынке труда, подготовка квалифицированных кадров поднимаются в Концепции развития образования в Республике Дагестан на период до 2030 года, которую мы недавно приняли. Этот документ должен обеспечить повышение качества как школьного, так и среднего профессионального и высшего образования. Важно, что при разработке Концепции учтены положения проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2030 года, где указан прогноз потребности на долгосрочную и среднесрочную перспективу. Это должно снять проблему несбалансированности спроса и предложений на дагестанском рынке труда, когда соискатели рабочих мест не соответствуют требованиям работодателей, а вакансии не соответствуют запросам ищущих работу», - констатировал Абдулмуслимов.

С более подробной информацией о ситуации с кадровым обеспечением в регионе выступил министр образования и науки РД Яхья Бучаев. Он отметил, что подготовка кадров для развивающейся экономики республики с учетом развития новых технологий требует непрерывного обновления содержания и технологий профессионального образования и обучения.

Одной из эффективных мер по обеспечению квалифицированными кадрами в регионе, министр назвал позитивные результаты в части реализации Федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Проект направлен на развитие и модернизацию региональной образовательной инфраструктуры, обеспечивающей условия для качественной подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям СПО.

Согласно данному проекту, в ближайшие 4 года Республика Дагестан получит существенную финансовую поддержку в размере более 202 млн рублей из средств федерального бюджета на создание 41 мастерской, соответствующей международным стандартам до 2024 года. Всего мастерских к 2025 году будет создано 54, что крайне недостаточно для укрепления материально-технической базы реализации программ СПО и проведения итоговой аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, который также призван содействовать трудоустройству выпускников. Вместе с тем, реализуется проект ранней профориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее».

Также для подготовки высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли республики запланирована работа по созданию нового государственного сельскохозяйственного колледжа в Бабаюртовском районе, модернизации ГБПОУ РД «Аграрный колледж» в г. Дагестанские Огни, открытию филиалов в Гумбетовском и Шамильском районах.

Глава Минобрнауки РД также рассказал, что в 2022 году республика стала одним из 44 пилотных регионов в России, где начнут внедрять новую модель развития среднего профессионального образования. На базе 70 пилотных организаций среднего профессионального образования созданы высокотехнологичные учебно-производственные кластеры, в которых в настоящее время проводят обучение по 40 востребованным профессиям и специальностям.

«В рамках федерального проекта «Профессионалитет» создан образовательно-производственный кластер «Сельское хозяйство» Республики Дагестан, куда входят все образовательные организации, реализующие подготовку специалистов сельскохозяйственной направленности и опорные работодатели республики.

По новым программам федерального проекта «Профессионалитет» осуществляется прием уже этим летом. Зачислить планируется 1500 человек. Федеральный проект «Профессионалитет» станет локомотивом комплексной перезагрузки системы среднего профобразования республики. Данный проект является новой моделью практико-ориентированной подготовки квалифицированных кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям, направленная на максимальное приближение условий подготовки обучающихся колледжей к реальным условиям производства», - поделился Яхья Бучаев.

Говоря о планах на будущий год, он рассказал, что в республике планируется создание ещё нескольких кластеров, в том числе в востребованных для республики промышленном и строительном секторах.

По его словам, создание и функционирование таких кластеров позволит многократно усилить эффективное взаимодействие между всеми участниками и улучшить показатели как трудоустройства выпускников, также максимально сбалансировать республиканский рынок труда.

Отдельно министр образования и науки РД затронул тему системы высшего образования, испытывающей в настоящее время определенные сложности в своем развитии.

«Особую обеспокоенность сегодня вызывают недостаточный уровень вовлеченности работодателя в процесс подготовки кадров, отсутствие системы спонсорской поддержки студенческой молодежи, в том числе молодых ученых, а также отсутствие интеграции науки в производство и развития малых инновационных предприятий.

Поэтому с учетом текущих и перспективных потребностей отраслей экономики нам необходимо структурировать систему подготовки кадров. Для этого необходимо создать программу непрерывного образования, которая будет носить многоуровневый характер, начиная от профориентационной работы в школе и завершая подготовкой дипломированного профессионала.

«Только совместными усилиями мы сможем достичь стратегической цели, поставленной Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным по повышению конкурентоспособности подготовки квалифицированных кадров на мировом уровне и обеспечению ими экономики региона», - обратился в завершении своего выступления Яхья Бучаев.

Министр также выделил основную причину нетрудоустройства выпускников, причиной которой выступает теневая экономикп республики. Показатель трудоустроенности занижается такими проблемами как высокий уровень безработицы, отсутствие устойчивых механизмов взаимодействия между работодателями и колледжами, а также тем, что часть выпускников не выходят на региональный рынок труда, а продолжают обучение в ВУЗах.

По итогам обсуждения принят ряд рекомендаций, которые, с учетом высказанных замечаний и предложений, будут дополнены мерами, направленными на совершенствование работы по подготовке профессиональных кадров для отраслей республики. Также предполагается проведение мероприятий по лицензированию новых образовательных программ в соответствии с потребностями рынка труда.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил обеспечить формирование перечня наиболее востребованных и приоритетных профессий на региональном рынке труда для обучения безработных граждан.