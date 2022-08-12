С принятием федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных учреждений)» госучреждениям, способным функционировать на основе рыночных принципов, предоставлено право заниматься деятельностью приносящей доход, что должно было привести к повышению результативности и сокращению различных издержек.

В 2021 году в Дагестане государственными и муниципальными учреждениями были оказаны платные услуги на сумму 2, 3 млрд руб. (без учета поступлений по родовым сертификатам и доходов учреждений, финансируемых за счет бюджета ОМС – 1,3 млрд рублей).

«На 2022 год у нас было запланировано увеличение доходов на 6,3% или 145,4 млн рублей. По нашим прогнозам, наибольшие поступления должны были быть от подведомственных учреждений Комитета по ветеринарии РД (на 26 млн рублей), Министерства культуры РД (на 43,9 млн рублей) и Агентства информации и печати РД (на 24,3 млн рублей).

Однако за первое полугодие 2022 года план по поступлениям исполнен на 38,1%, а доля доходов от оказания платных услуг составила всего лишь 7,9%. Такая же ситуация и в муниципальных образованиях», - озвучил премьер.

Подробнее о проводимой работе по увеличению поступлений от приносящей доход деятельности государственных и муниципальных учреждений республики рассказал министр финансов РД Юнус Саадуев.

Он обратил внимание на то, что увеличение доходов от платных услуг в учреждениях, в условиях высокого уровня дотационности и ограниченных возможностей бюджета республики, особенно актуален.

«Отчасти это обусловлено и тем, что, в установленных федеральными законами случаях, размер бюджетной субсидии уменьшается на сумму основных платных услуг, включенных в государственное или муниципальное задание.

Но главным фактором все-таки является расширение ассортимента и количества услуг, предоставляемых населению, а также существенное увеличение финансовых возможностей для поступательного развития учреждений, в том числе и для осуществления выплат работникам заработной платы в зависимости от результатов работы», - сказал министр.

По словам Саадуева, органами исполнительной власти, администрациями муниципальных районов и городских округов проводится определенная работа по увеличению объема доходов от оказания платных услуг, но при этом используют не все существующие возможности.

В результате, поступления от приносящей доход деятельности за первое полугодие составили 939 млн рублей или 38,1 % к годовому плану, в том числе без учета родовых сертификатов – 768 млн или 54,6 %.

«Следует отметить, что в текущем году в республиканском бюджете на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания предусмотрено 16 млрд 278 млн рублей. И это значительная сумма!

В тоже время доля платных доходов, составившая 1 млрд 406 млн, в общем объеме доходов, включая субсидии на выполнение госзадания, составляет всего лишь 7,9 %., причем диапазон данного показателя в разрезе главного распорядителя бюджетных средств определен от 0,3 % у Минспорта до 30 % – у Дагпредпринимательства.

Конечно, необходимо учитывать, что различный уровень доходности бюджетных и автономных учреждений зависит от специфики отрасли и действующих норм законодательства, регламентирующих платную деятельность государственных учреждений», - подчеркнул глава Минфина.

К примеру, высокий процент по Министерству строительства и ЖКХ достигнут за счет доходов ГАУ «Государственная экспертиза проектов» от проведения государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий при строительстве объектов на территории республики.

В плановых назначениях 2022 года наблюдается увеличение объемов внебюджетных поступлений по учреждениям Министерства культуры на 44 млн, что составило +53,4 %. Такие показатели достигнуты в результате участия во Всероссийской социально-культурной программе «Пушкинская карта», стартовавшей в 2021 году.

«Озвученная мною информация об увеличении платных доходов от использования «Пушкинской карты» в контексте итогов рейтинга Минкультуры России, где Республика Дагестан заняла 11 место из 22-х в группе регионов с населением более 2 млн человек, свидетельствует, что и резервы, и потенциал есть.

В сравнении со Ставропольским краем, который занял 7 место, или Республикой Башкортостан, которая заняла 1 место, где не наблюдался двухкратный прирост туристов, показывает, что учреждениям культуры необходимо развиваться», - обозначил Саадуев.

Также министр отметил, что увеличенный в двухкратном размере поток туристов никак не отразился на платных доходах учреждений, подведомственных Минтуризму.

«Уровень доходов от оказания платных услуг учреждений Минтуризма на 2022 году запланирован практически в той же сумме, что и в прошлый год – 16 млн.

Полагаю, что комментарии здесь излишни, поскольку объем услуг туристской индустрии в Дагестане за 2021 год вырос на 76 процентов, и по статистическим данным, объем платных туристских услуг за первое полугодие 2022 года составил 1,5 млрд рублей», - заявил министр.

Переходя к вопросу организации платных услуг в муниципальных образованиях, Саадуев отметил, что там ситуация складывается не лучше.

Согласно отчетным данным, от приносящей доход деятельности муниципальными учреждениями в 2021 году получено 845 млн рублей, в первом полугодии 2022 года – 546 млн рублей или 43,8 % от годовых назначений в сумме 1 млрд 247 млн рублей.

Доля доходов от оказания платных услуг в совокупном объеме доходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений (включая субсидии) на 2022 год составляет 9,3 %, данный показатель в прошлом году составлял 6,9 %.

При этом он выделил 4 муниципальных образования, где уровень доходности от платных услуг выше 40 %, при незначительных объемах бюджетных субсидий, это: в городе Хасавюрте – 86,6% и в трех районах - Хунзахском 75,7%, Табасаранском 69,3% и Сергокалинском 40,5%.

«Результаты деятельности государственных и муниципальных учреждений свидетельствуют о недостаточном уровне организации платных услуг, об оказании невостребованных услуг, возможно, в связи с низким качеством.

Усматривается также представление недостаточно объективной или недостоверной информации, не исключены факты сокрытия реально получаемых доходов.

У учредителей должны появляться новые инструменты и направления контроля, ориентированные на результат деятельности подведомственных учреждений.

Бюджетные и автономные учреждения должны быть заинтересованы в систематическом наращивании объемов оказываемых услуг, а также спроса на них за счет повышения их качества, следствием чего, в конечном итоге, являются дополнительные финансовые средства», - резюмировал Саадуев.

Подводя итоги по обсуждаемому вопросу, Абдулмуслим Абдулмуслимов рекомендовал министерствам и ведомствам, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения рассмотреть возможность увеличения объемов доходов, в том числе за счет расширения перечня видов деятельности, осуществляемых на платной основе, а также повышения их качества.

«Понимая ограниченные возможности республиканского и муниципальных бюджетов, прошу принять исчерпывающие меры по увеличению данного вида поступлений. Высвободившееся средства бюджета мы сможем направить на развитие комплекса проектов, реализация которых позволит стимулировать социально-экономическое развитие республики»,- заключил премьер.