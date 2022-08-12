Дагестан может превысить прошлогодние показатели уборки урожая винограда

В обсуждении в режиме ВКС приняли участие главы муниципальных образований и руководители нескольких крупных предприятий, занимающихся выращиванием винограда. Говоря о том, как обстояла ситуация в сфере виноградарства республики в 2021 году в целом, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в прошедшем году дагестанским аграриям удалось собрать рекордный урожай винограда – почти 238 тыс. тонн, что на 29,1 тыс. тонн больше чем в 2020 году. Такой показатель является лучшим в стране уже второй год подряд и считается большим достижением Дагестана. «В текущем году в целях государственной поддержки виноградарства и виноделия предусмотрены субсидии в сумме 519 млн руб., более чем в два раза превышающие объемы финансирования 2021 г. (226,4 млн), в том числе: из федерального бюджета – 493 млн руб., из республиканского – 26 млн рублей. На 2022 год планируется увеличение площади виноградных насаждений до 26,6 тыс. га. Площадь виноградников в плодоносящем возрасте на начало года составляла 22,4 тыс. гa, в текущем году площадь плодоносящих виноградников составит примерно 23,1 тыс. га», - рассказал он. В текущем году, как сообщил Абдулмуслимов, благодаря благоприятным природно-климатическим условиям с января месяца по сегодняшний день, своевременному и качественному проведению всех агротехнических мероприятий, химических обработок против вредителей и болезней на виноградниках ожидаемый урожай винограда увеличился и составляет 233 456 тонн при средней урожайности 103 ц/га, что на 33 182 тонны (11,8%) больше по сравнению с 2021 годом. Однако, в связи с тем, что собранный в 2021 г. урожай значительно превысил ожидаемый уровень, есть основания полагать, что виноградарями республики в текущем году будет превышен прошлогодний рекорд валового сбора урожая. Проблем с обеспеченностью техникой, по словам пермьера, у сельхозтоваропроизводителей нет, однако имеется потребность в трудовых ресурсах во время массовой уборки винограда. В целях решения указанной проблемы администрациям районов следует привлечь учащихся старших классов школ и студентов, жителей местных населенных пунктов для уборки урожая винограда. С основным докладом о состоянии и перспективах развития виноградарства в республике выступил врио председателя Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию РД Шериф Керимханов. Он отметил, что отрасль виноградарства в Дагестане динамично развивается, в том числе благодаря поддержке и вниманию, оказываемой в последние годы со стороны федеральных и республиканских органов исполнительной власти. По словам Керимханова, в текущем году прогноз по урожаю - свыше 240-250 тысяч тонн солнечной ягоды. «На сегодняшний день виноградарями Дагестана проведена закладка новых виноградников на площади 710 га, что составляет 80 % от индикаторного плана на год (878 га). Также ведется подготовка к осенним посадкам винограда, в ходе которой плантаж для закладки новых виноградников поднят на площади 353 га., в связи с чем ожидаемая на конец текущего года площадь закладки составляет 1063 га, на 21% превышающая индикаторный показатель. Площадь виноградников под капельным орошением составляет более 3670 га, дополнительно установлена система капельного орошения на площади 428 га», - доложил Шериф Керимханов. По информации комитета «Дагвино», высокие показатели по производству винограда в 2022 году ожидаются в хозяйствах Дербентского, Табасаранского, Каякентского, Магарамкентского, Хасавюртовского и Сулейман – Стальского районов. Говоря об обеспеченности спецтехникой для сборки урожая винограда, Шериф Керимханов рассказал, что во время уборочной кампании проблем по технике у сельхозтоваропроизводителей не наблюдаются. В настоящее время на балансе виноградарческих хозяйств имеются в наличии трактора разных марок в количестве 365 штук, прицепы-лодочки 178 штук, а также заключены договора с частными лицами и транспортными организациями о перевозке винограда в сезон уборки винограда на перерабатывающиеся предприятия. Помимо этого, отдельно был затронут вопрос организации и реализации собранного винограда. Так, в 2021 году из-за растущего повышенного спроса к дагестанскому винограду со стороны перерабатывающих предприятий из других регионов вывезено 9,6 тыс. тонн винограда за пределы республики. Резко сократился импорт виноматериалов, коньячных дистиллятов и сусла, что в свою очередь привело к повышению качества производимой винодельческой продукции за счет использования в производстве виноградного сырья отечественного производства. Среди проблемных вопросов отрасли была названа организация транспортировки винограда и обеспечение его доставки на переработку в свежем виде, а в виду усложнившиеся в последнее время увеличенной нагрузкой на Федеральную трассу «Кавказ» и ремонтными работами на дорогах данные обстоятельства значительно увеличивают время доставки собранного винограда до перерабатывающих предприятий. Вместе с тем, было отмечено, что увеличение закупочной цены на виноград повлечет за собой в свою очередь рост себестоимости и повлияет на розничную цену готовой продукции переработки. Суммарная производственная мощность переработки винограда в республике в 2021 году составило 320,4 тыс. тонн винограда, при этом, винодельческими предприятиями республики переработано 163,2 тыс. тонн винограда, что составляет 50,9% от суммарных мощностей. Далее участники встречи обсудили меры, связанные с обеспечением производственных мощностей дагестанских перерабатывающих предприятий виноградом и контроля за вывозом винограда за пределы республики. По итогам совещания перерабатывающим предприятиям республики рекомендовано сохранить закупочные цены на уровне не ниже прошлого года, местным виноградарским хозяйствам осуществлять поставки сырья за пределы региона в переработанном виде. Минтрансу РД поручено проработать вопрос об использовании дополнительных ресурсов для обеспечения транспортировки собранного винограда и обеспечить контроль на ремонтных участках дорог федерального и регионального значения для беспрепятственного провоза винограда в период уборки винограда.