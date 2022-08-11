Минтруд РД продолжает реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Бюджет регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» составляет 1499,112 миллиона рублей. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Минтруда РД.

По данным Минобрнауки РД, лицензии на осуществление деятельности предоставлены 9 объектам дошкольного образования на 1700 мест для детей в возрасте от 1,5 года до 3 лет.

На строительство 38 садов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет предусмотрено 1243,3514 миллиона рублей, на строительство 20 садов для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 230,7603 миллиона рублей, а на повышение эффективности службы занятости – 25 миллионов рублей. Кассовое исполнение на 1 августа этого года составляет 160,28 миллиона рублей (10,7% от плана).

В июле этого года заключен один контракт на строительство в 2022-2023 годах объекта дошкольного образования в селе Верхний Дженгутай Буйнакского района на общую сумму 99,824 миллиона рублей, из них сумма контракта на 2022 год составляет 47,5055 миллиона рублей.

В целях повышения эффективности работы Службы занятости по оценке планируется заключить 3 договора: на разработку проектно-сметной документации (ремонт помещения), дизайн-проекта и закупку оргтехники. На сегодняшний день определено помещение для размещения Центра занятости населения в Махачкале, который планируется модернизировать в этом году. Также решается вопрос с определением права собственности на данное помещение (заключение запланировано на август 2022 года).

По состоянию на 1 августа 2022 года, 130 специалистов управления в сфере образования на республиканском и местном уровнях, специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих реализацию образовательных программ дошкольного образования, прошли курсы повышения квалификации и получили удостоверения об их прохождении.

Лицензии на осуществление деятельности в сфере дошкольного образования получены на 19 объектов на 2860 мест для детей в возрасте до 3 лет. Строительно-монтажные работы завершены по 38 объектам. Также, по состоянию на 1 августа текущего года, создана 31 группа дошкольного образования в негосударственном секторе дошкольного образования.

Региональный проект «Содействие занятости» реализуется в республике Минтрудом РД, Минобрнауки РД и Минстроем РД в рамках нацпроекта «Демография».