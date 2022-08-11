Дагестанским экспортерам станут доступны механизмы акселерации

Отмечается, что дагестанские компании в рамках программы пройдут точечную подготовку по 3 модулям, каждый из которых ляжет в основу алгоритма выхода на новые рынки.

«Модуль 1 посвящен подготовке предприятия к экспорту и охватывает три основополагающих элемента экспортного проекта – анализ рынков, подготовка и адаптация продукта, поиск покупателя; модуль 2 поможет разработать конкурентоспособное предложение с учетом использования финансовых инструментов, расходов на логистику и таможню; модуль 3 поможет узнать существенные условия внешнеторгового контракта, вопросы валютного контроля и хеджирования валютных рисков, возмещение валютного НДС, а также экспортного контроля», – говорится в сообщении. Утоняется, что обучение по программе реализуется на безвозмездной основе, то есть субсидируется за счет средств федерального бюджета РФ. Чтобы присоединиться к ней, необходимо стать участником Национального проекта «Производительность труда» и пройти регистрацию на сайте согласно приложенной пошаговой инструкции.

Напомним, программу реализуют Минэкономразвития России и Школа экспорта Российского экспортного центра.