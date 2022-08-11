ЗАМАНА - Дагестанским экспортерам станут доступны механизмы акселерации

Дагестанским экспортерам станут доступны механизмы акселерации

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11 августа, 2022. Четверг 10:10
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Компании, которые хотят расширить свое экспортное присутствие, приглашаются к участию в программе развития экспортного потенциала «Акселератор экспортного роста», сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона.

Дагестанским экспортерам станут доступны механизмы акселерации
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Отмечается, что дагестанские компании в рамках программы пройдут точечную подготовку по 3 модулям, каждый из которых ляжет в основу алгоритма выхода на новые рынки.

«Модуль 1 посвящен подготовке предприятия к экспорту и охватывает три основополагающих элемента экспортного проекта – анализ рынков, подготовка и адаптация продукта, поиск покупателя; модуль 2 поможет разработать конкурентоспособное предложение с учетом использования финансовых инструментов, расходов на логистику и таможню;  модуль 3 поможет узнать существенные условия внешнеторгового контракта, вопросы валютного контроля и хеджирования валютных рисков, возмещение валютного НДС, а также экспортного контроля», – говорится в сообщении. Утоняется, что обучение по программе реализуется на безвозмездной основе, то есть субсидируется за счет средств федерального бюджета РФ. Чтобы присоединиться к ней, необходимо стать участником Национального проекта «Производительность труда» и пройти регистрацию на сайте согласно приложенной пошаговой инструкции.

Напомним, программу реализуют Минэкономразвития России и Школа экспорта Российского экспортного центра.

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