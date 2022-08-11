В нем приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков, директор ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Залкип Курбанов, врио председателя Комитета по рыбному хозяйству РД Виктор Руденко и врио председателя Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию РД Шериф Керимханов.

Открывая совещание, вице-премьер подчеркнул, что благодаря участию в федеральных программах в республике удалось реконструировать значительную часть оросительных систем и насосных станций, обеспечить модернизацию и приобретение спецтехники и реализовать другие мероприятия, направленные на положительное развитие агропромышленного комплекса.

Однако, несмотря на значительную государственную поддержку и принимаемые эффективные меры ФГБУ «Минмелводхоз РД», вице-премьер отметил немало существующих проблем в этой отрасли. Были выделены проблемные вопросы по эффективному использованию сельскохозяйственных земель муниципальными образованиями, деградации Черных земель и Кизлярских пастбищ, оплате за электроэнергию, потребленную насосами межхозяйственных каналов и эксплуатации бесхозного мелиоративного имущества.

Поясняя, он сказал, что все эти вопросы остаются наиболее актуальными и острыми в республике в связи с прогрессированием процессов опустывания земель.

Далее руководитель Минмелиоводхоза республики Залкип Курбанов подвел краткие итоги мелиоративных работ за прошедший год. Он отметил как положительные результаты, так и проблемные вопросы.

«В рамках развития госпрограммы Минсельхоза России в республике в период с 2021 по 2030 год построят и реконструируют 17 объектов мелиоративного комплекса с общим объемом финансирования в 13 млрд 907 млн рублей. Данные мероприятия позволят существенно улучшить ситуацию с подачей воды для орошения земель сельскохозяйственного назначения на площади 196 тыс. гектаров. Также благодаря федеральному проекту «Эскпорт продукции АПК» за счет проведения гидромелиоративных мероприятий в 2021 году построены новые рисовые чеки на площади 502 га. Начато проектирование второго этапа строительства и реконструкции канала им. Октябрьской революции. Ведется планомерная работа по обеспечению водой на винограднопригодных землях», - рассказал Залкип Курбанов.

В ходе обсуждения участники обменялись мнениями и озвучили предложения для развития мелиоративного комплекса.

Говоря о конкретных предложениях по предотвращению процессов опустывания и восстановления Черных земель и Кизлярских пастбищ, министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков отметил необходимость проведения фитомелиоративных мероприятий на площади более 10 тыс. га ежегодно и принятия мер по созданию питомника для обеспечения сельхозтоваропроизводителей посадочным и семенным материалом. По его словам, указанные меры позволят системно подойти к решению данного вопроса, с постепенным охватом всей территории, подвергшейся опустыниванию.

Еще один вопрос, на который обратил внимание глава Минсельхоза, – техническое состояние внутрихозяйственной мелиоративной сети и сокращение объемов поливной воды в связи со сложной гидрологической обстановкой.

«Серьезной проблемой остается техническое состояние коллекторно-дренажной сети республики, особенно остро ощущается в северной зоне республики, в частности речь, идет о Кизлярском, Тарумовском и Бабаюртовских районах, где расположены основные площади рисовых систем, большая часть которых подвержена вторичному засолению. Учитывая ухудшение обстановки, требуются прогрессивные темпы внедрения современных ресурсосберегающих технологий полива, таких как капельное орошение, микродождевание с применением дождевальных агрегатов современного типа», – подчеркнул глава Минсельхоза РД.

Председатель Комитета по рыболовству РД Виктор Руденко рассказал о задачах рыбохозяйственной мелиорации, а председатель Комитета по виноградарству РД Шериф Керимханов отметил проблемы орошения виноградников.

Подводя итоги, Нариман Абдулмуталибов предложил совместно разработать региональную программу развития мелиорации для решения большинства озвученных в рамках совещания вопросов.