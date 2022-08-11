Премьер-министр республики сообщил, что на имя Главы Дагестана Сергея Меликова поступило обращение от директора Саниортинской школы с просьбой помочь в возведении нового образовательного учреждения в связи с тем, что действующая школа в аварийном состоянии. Дети вынуждены обучаться в старом здании, а также в приспособленной рядом железной будке.

«Эта школа с 2018 года признана аварийной, как видно из фотоматериала, здание школы капитальному ремонту не подлежит, нужно строить учреждение заново и основательно.

Ещё меня удивляет эта железная будка, оборудованная для обучения двух начальных классов. Необходимо этот вопрос решить незамедлительно!», - заявил глава кабинета министров.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что недавно посещал с рабочим визитом Тляратинский район и видел, в каких сложных условиях живут жители высокогорных сел.

По словам директора Саниортинской школы Абдурахима Ахмедова, в 2021-2022 учебном году в школе обучалось 70 учеников, на 2022-2023 год поступили заявки на обучение 78 учеников. Население села составляет около 400 человек.

Республиканским центром по сейсмической безопасности Минстроя РД ранее была разработана проектно-сметная документация на малокомплектную образовательную организацию.

Выбран участок под строительство нового объекта, подтверждены возможности подключения к коммуникациям.

По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ РД Артура Сулейманова, сметная стоимость объекта составит порядка 186 млн рублей.

Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил Первому вице-премьеру РД Руслану Алиеву определить источник финансирования объекта с включением в федеральную или республиканскую госпрограмму на 2023 год, Минстрою РД – взять под личный контроль строительство данной школы в максимально ускоренные сроки.