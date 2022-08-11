Сергей Меликов провёл собрание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Предваряя заседание, Сергей Меликов поздравил министра сельского хозяйства и продовольствия республики Мухтарбия Аджекова с юбилеем: «Сельское хозяйство – та отрасль, без которой республика развиваться не может. За непродолжительное время пребывания в должности министра Мухтарби Аджеков смог стабилизировать отдельные направления в отрасли и показать перспективы развития».



Также с юбилеем руководитель региона поздравил и главу Тарумовского района Александра Зимина, отметив его принципиальную позицию и выполненную на благо местных жителей работу.



Возвращаясь к повестке, глава Дагестана напомнил об участившихся случаях возгорания в связи с жаркой погодой. Так, за последние 30 дней зарегистрировано 285 случаев возгорания на площади 146 га.



Кроме того, руководитель республики обратил внимание на возросшее количество происшествий и несчастных случаев на водных и туристических объектах, связанных с гибелью и причинением вреда здоровью людей: с начала купального сезона текущего года на водных объектах республики погибло 35 человек, спасено – 41.



Об итогах прохождения пожароопасного сезона в первом полугодии 2022 года и о проводимых мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных и туристических объектах проинформировал министр по делам ГО и ЧС по РД Нариман Казимагамедов.



По его словам, за первое полугодие текущего года в Дагестане на открытых территориях земель зарегистрировано 886 ландшафтных пожаров общей площадью 258 га. В докладе были перечислены населённые пункты, в которых произошло больше всего возгораний сухой растительности, это Махачкала, Дербент, Кизляр и Дербентский район.



Нариман Казимагамедов сообщил, что ежедневно на территории республики происходит порядка 30-40 пожаров сухой травянистой растительности с риском перехода на жилые строения, на земли сельхозназначения, территории лесного фонда.



В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории региона начальник главного управления МЧС России по РД предложил главам населенных пунктов усилить профилактическую работу с населением.



Кроме того, Нариман Казимагомедов обратил внимание собравшихся на то, что с начала купального сезона в Дагестане участилось количество несчастных случаев на воде с летальным исходом. Вопрос обеспечения безопасности на водных объектах особо актуально стоит с учетом возросшего туристского потока в республику, роста популярности отдыха на побережье Каспийского моря, Сулакского каньона и Чиркейского водохранилища, где ежедневно отдыхают десятки тысяч человек со всех регионов страны.



Как отметил докладчик, особой популярностью у приезжих пользуется пляжный отдых и экскурсии на маломерных судах, которые в большинстве своем не отвечают предъявляемым требованиям. В этой связи он акцентировал внимание на необходимости неукоснительного соблюдения норм безопасности в зоне пребывания туристов.



Было отмечено, что, несмотря на принимаемые организационно-методические меры, на территории республики, за исключением нескольких пляжей, места массового отдыха людей на воде не прошли в установленном порядке техническое освидетельствование. Эти объекты не состоят на учете в Центре ГИМС ГУ МЧС России по РД и считаются несанкционированными.



«Совместно с МВД и Росгвардией РД проводится патрулирование мест массового отдыха людей на воде. Активно ведётся работа по информированию населения о нормах поведения на водных объектах через СМИ», - заявил начальник ГУ МЧС России по РД.



Нариман Казимагамедов отметил, что за истекший период текущего года зарегистрировано всего 75 туристических групп в количестве 861 человек, в том числе более 100 детей. Несчастных случаев с зарегистрированными группами не допущено, уточнил он.



В рамках заседания также был поднят вопрос передачи городских пляжей в аренду муниципалитетам с целью развития предпринимательства и повышения качества туристического кластера.



Начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РД Сулейман Рамазанов доложил о ходе реализации мероприятий Планов перспективного развития единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований. Он проинформировал об увеличении на 58 единиц штатной численности персонала единых дежурно-диспетчерских служб в 25 муниципалитетах.



Сулейман Рамазанов обратил внимание, что в шести населённых пунктах республики на дежурство заступает один дежурный, что даёт нагрузку в обработке поступающих сообщений о происшествиях по единому номеру «112».



Говоря об отстающем уровне подготовке, выступающий озвучил низкий процент обученного персонала в отдалённых участках региона. Докладчик заявил, что в среднем диспетчерские службы укомплектованы на 60% по оснащению необходимым оборудованием и техническими средствами, при этом цифра увеличилась на 10% с начала года. По словам Сулеймана Рамазанова, в 11 муниципалитетах недостаточно организована работа в данном направлении - всего 40% оснащения.



Подводя итоги, начальник Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РД отметил положительную динамику развития ЕДДС в следующих МО: Дербент, Дагестанские Огни, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр, Махачкала, Акушинский, Бабаюртовский, Гунибский, Дербентский, Казбековский, Кайтагский, Каякентский, Кизилюртовский, Кизлярский, Магарамкентский, Сергокалинский, Табасаранский, Хасавюртовский и Цунтинский районы. В числе отстающих населённых пунктов с недостаточной организационной подготовкой развития ЕДДС были названы г. Избербаш, Агульский, Дахадаевский, Лакский, Левашинский, Ногайский, Рутульский, Хунзахский и Цумадинские районы.



Председатель Комитета по лесному хозяйству Дагестана Вагаб Абдулхамидов сообщил о мерах по предупреждению лесных и ландшафтных пожаров в случае обрыва проводов и других аварийных ситуаций при эксплуатации воздушных линий электропередач. В первую очередь, он подробно рассказал о выполненных организационных мероприятиях, связанных с предупреждением и профилактикой лесных пожаров. Так, проложили и уже эксплуатируются дороги противопожарного назначения, дополнительно осуществлялись профилактические контролируемые выжигания, установлены информационные стенды о мерах пожарной безопасности в лесах.



Совместно с МЧС России по РД в каждом муниципалитете проводятся проверки землепользователей по осуществлению противопожарных мероприятий.



Касаясь вопроса предупреждения лесных пожаров, Вагаб Абдулхамидов подчеркнул важность проведения разъяснительной профилактической работы с населением.



Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Артур Сулейманов доложил о проводимых и планируемых мероприятиях по обеспечению безопасности населения и территорий, подверженных воздействию экзогенных процессов.



Выступающий напомнил, что территория Дагестана из-за сложности горно-геологических условий характеризуется высокой степенью опасностей, связанных как с экзогенными процессами, так и с большой вероятностью возникновения оползней.



Артур Сулейманов подробно рассказал о предложении проводить в муниципальных образованиях обследования домов, расположенных в оползневых зонах и признавать их аварийными и подлежащими сносу.



Отмечается, что администрации Бабаюртовского, Дербентского, Кизилюртовского, Кизлярского, Лакского, Кумторкалинского, Магарамкентского, Ногайского, Новолакского, Тарумовского, Хасавюртовского районов, а также городов: Дагестанские Огни, Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр, Хасавюрт, Южно-Сухокумск сообщили об отсутствии на территории данных муниципальных образований зон, подверженных оползневым процессам.