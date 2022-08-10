На повестку было вынесено два вопроса: внесение изменений в стандарт Фонда «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Промстрой» и рассмотрение заявок по программе «Оборотный капитал».

Открывая заседание, Ризван Газимагомедов предложил внести изменения в утверждённый стандарт по ОКВЭД и другим номенклатурам с учетом возникающих запросов от промышленников, а также важности продукции для экономики и отраслей республики.

«Как оказалось, в нашей промышленности, именно в дорожной отрасли много карьеров, но кубированный щебень практически никто не выпускал, а без него производить качественные дороги и строить дома нельзя. Сейчас в республике такие производства создаются, поэтому была поставлена задача, внести соответствующие изменения», - уточнил вице-премьер.

Об изменениях, которые предлагаются внести в стандарт Фонда «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Промстрой» рассказал руководитель Камиль Арсланбеков.

«Мы предлагаем объем софинансирования изменить с 50% от общего бюджета проекта на 20%. По поручению Президента РФ Фондом развития промышленности вносятся изменения в программы финансирования в части уменьшения объема софианснирования по отдельным программам с 50% до 20%.

Помимо этого, предлагается добавить в виды ОКВЭД добычу декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, а также разработку гравийных и песчаных карьеров, добычу глины и каолина, так как данными видами предусмотрено добыча и первичная обработка строительный материалов», - рассказал Арсланбеков.

Заслушав докладчика, члены Совета обсудили все доводы «за» и «против» и, в результате, единогласно проголосовали за внесение поправок в стандарт Фонда.

После принятия решения началось рассмотрение поступивших заявок по программе «Оборотный капитал».

В рамках заседания были представлены три проекта - ООО «Фасадные системы», ООО «Строймет» и АО "Кизлярэлектроаппарат» - заявленные на получение займа по 20 млн рублей.

Каждый представитель компании рассказал Совету, чем занимается организация, какими располагает ресурсами и на какие цели запрашивает займ.

Так, к примеру, ООО «Фасадные системы» на полученные средства планирует расширить производство и ассортимент оконной и дверной продукции из ПВХ-профиля.

В рамках реализации проекта будут созданы дополнительные рабочие места в количестве 15 единиц, а к концу 2023 года объем производства будет доведен до 92 млн. руб.

Заявитель АО "Кизлярэлектроаппарат» занимается производством грузопассажирских лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек, электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. На запрашиваемые средства они планируют расширить и увеличить объемы производства, а также довести выручку к 2024 году до 439 млн рублей.

По решению Экспертного совета все три проекта получат поддержку.

Подводя итоги встречи, вице-премьер отметил роль фонда в поддержке промышленных предприятий и подчеркнул, что количество заявок на получение субсидий растет с каждым годом.

«Если в прошлые годы поступало всего по 5-6 обращений, то в этом году мы рассмотрели уже 28 заявок на получение субсидий.

То есть, процесс уже пошел, люди поверили и в наш фонд, и в министерство, и в правительство, в то, что мы реально работаем во благо наших предприятий. Теперь этот поток будет только расти.