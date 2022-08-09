На заседании Правительственной комиссии под руководством Сергея Меликова обсудили проблему самостроев

Одной из главных тем обсуждения стала легализация «самостроев» на территории Республики Дагестан. Обсудили предпринимаемые меры, достигнутые результаты, подвели промежуточные итоги работы комиссии за первое полугодие текущего года.



Как отметил глава региона, главной задачей является легализация домов, построенных с нарушением требований, но при этом не представляющих опасность для жизни и здоровья граждан. «Вместе с этим, важно не только решить проблему «здесь и сейчас», важно создать механизмы, препятствующие возникновению подобных объектов в будущем, принять такие меры, которые будут способствовать безусловному выполнению застройщиками требований в области градостроительной деятельности, обезопасят граждан от покупки подобного жилья», - подчеркнул Сергей Меликов.



Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ РД Александр Нестеров подвел промежуточные итоги работы «дорожных карт» и рекомендаций по алгоритму действий по легализации проблемных домов. Так, сегодня из общего списка 457 незаконно возведенных многоквартирных домов исключены 154 дома, на которые в судебном порядке получены решения о признании права собственности. Из них сведения по 23 МКД включены в систему Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РД. Сведения по остальным МКД будут направлены в Дагестанстат до конца текущего года



О проводимой работе по введению в эксплуатацию домов на территории Махачкалы рассказал глава города Салман Дадаев. Для введения в гражданский оборот подготовлены 154 дома. По 19 постройкам в настоящее время объявлены конкурсы. По 148 домам выбраны управляющие компании, совместно с которыми согласно рекомендациям Роскомстроя обследован каждый дом. В настоящее время ведутся работы по техническому подключению потребляемых ресурсов.



Кроме того, Салман Дадаев отметил положительную позицию компании «Газпром Межрегионгаз», которая содействует в легализации потребляемых домами ресурсов: будут установлены общедомовые счетчики газа, что позволит учитывать потребление.



Правительственная комиссия под руководством главы региона обсудила и вопрос целесообразности завершения строительства 5 махачкалинских объектов с низкой степенью готовности – это каркасы менее 4 этажей постройки. С учетом текущего состояния данных домов, их соответствия нормативно-техническим требованиям проектирования и эксплуатации, а также учитывая уже имеющееся судебное решение о сносе одного из этих многоквартирных домов, было вынесено предложение, для рассмотрения на следующем заседание, направить заявление в судебные инстанции о сносе остальных 4 многоквартирных домов с низкой степенью готовности.



Не остались без внимания незаконные постройки и в других городах. Так, в Дербенте до конца года ожидается вынесение судебных решений по 7 домам, а в Буйнакске 2 самостроя уже введены в эксплуатацию, по 5 объектам проводится активная работа.



На обсуждение комиссии было вынесено и поддержано предложение исключить 12 МКД из реестра проблемных объектов, на которые имеются судебные акты о признании права собственности. В их число вошли 4 дома в г. Буйнакск, 7 в г. Дербент и 1 кизлярский дом.



Как сообщил вице-премьер Манвел Мажонц, к концу текущего месяца список легализованных многоэтажек пополнят еще 25 домов.



Напомним, что Минстроем РД ведётся реестр самовольно возведенных домов. По каждому из них собрана актуальная информация, проведен анализ, в результате которого все дома поделены на 3 группы.



Первая группа («зеленая зона») – это дома, на которые в судебном порядке получены решения о признании права собственности. Они будут исключены из перечня незаконных многоквартирных домов и введены в гражданский оборот.



В «желтую зону» вошли дома, которые уже эксплуатируются и в целом соответствуют нормам и безопасны для проживания, но земельный участок не соответствует назначению. По ним сейчас проводится активная совместная работа с муниципалитетами.



В «красную зону» вошли дома, которые пойдут либо под снос, либо на достройку.