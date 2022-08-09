В поездке вице-премьера сопровождали министр сельского хозяйства РД Мухтарбий Аджеков, руководитель ФГБУ «Минмелиоводхоз» РД Залкип Курбанов и врио руководителя Комитета по рыбному хозяйству РД Виктор Руденко.

Гостей в районе встретил врио главы муниципального образования Фейруддин Рагимханов. В ходе поездки вице-премьер ознакомился с деятельностью ряда хозяйств и встретился с жителями сёл Мугерган, Кирка, Джепель, Верхний Чахчах, которые ранее направили обращение на имя Главы республики Сергея Меликова с просьбой оказать содействие в решении вопроса с поливной и питьевой водой в населённых пунктах.

Объезд сельскохозяйственных объектов в районе начался с инвестиционного проекта - КФХ «Сад», где с руководителем фермерского хозяйства Керимханом Абасовым делегация обошла яблоневый сад, осмотрела технологию сбора плодов, автоматизированную систему орошения, способы внесения удобрений и водохранилище.

«Это современный суперинтенсивный сад площадью 140 гектаров. (общая площадь хозяйства 203 га). Для выращивания плодов здесь используются система капельного орошения и современные европейские технологии. Урожайность с 1 га земли засаженной яблоней составляет 30-40 тонн. Стоимость проекта свыше 300 млн.руб . Здесь на постоянной основе работают 25 человек и в сезон -200. Реализация проекта проходит успешно, но хочется попросить рассмотреть вопрос асфальтирования дороги к объекту»,- отметил Абасов.

Перед КФХ «Сад» стоит задача в ближайшие годы поэтапно довести площадь интенсивного сада до 500 га. Также в планах в два этапа построить современное фруктохранилище с динамической регулируемой атмосферой на 10 000 тонн хранения с обустройством сортировочных зон и с соответствующим оборудованием.

Далее зампред Правительства РД Нариман Абдулмуталибов поехал на встречу с жителями пяти населённых пунктов района. Представителей сёл уже долгие годы волнует вопрос отсутствия поливной и питьевой воды. Из-за сложившейся критической ситуации у части населения сёл отсутствует возможность заниматься сельским хозяйством.

Только в селе Мугерган 100 гектаров земли остаются заброшенными, ещё 40 гектаров, выделенные под личные подсобные хозяйства, тоже не могут быть использованы владельцами. Выслушав проблемы граждан Нариман Абдулмуталимов отметил, что по ситуации будут приняты необходимые меры.

«Это дорогостоящий проект, необходимо вначале разработать проектно-сметную документацию. Чтобы проект заработал необходимо подготовить земельные массивы для орошения», -сказал вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что для решения проблемы администрациям сел и района совместно с жителями нужно актуализировать свои земельные участки, получить документы, подтверждающие права на собственность, представить планы развития пустующих земельных участков, а также оплачивать за поливную и питьевую воду.

Для временного решения этой проблемы Залкип Курбанов обещал привести в порядок насосную станцию, подающую поливную воду.

Врио главы Магарамкентского района Фейруддин Рагимханов, также отметил, что вопрос с питьевой водой находится на стадии решения - дирекцией Единого госзаказчика-застройщика разработана проектно - сметная документация, и в настоящее время объявлен тендер.

После встречи с жителями, делегация посетила два рыбоводческие хозяйства района - в селе Гильяр «Кара-су» и КФХ «Булах» в селе Яраг-Казмаляр.

В обоих хозяйствах вице-премьер осмотрел территорию, узнал о существующих трудностях, а также обсудил перспективы развития.

По итогам посещения рыбных хозяйств он рекомендовал руководству района раздать буклеты и листовки с информацией о существующих мерах господдержки всем сельхозпроизводителям и представителям малого и среднего бизнеса в муниципалитете.