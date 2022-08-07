Сергею Меликову презентовали проект регионального центра «Альтаир»

5 августа руководитель РД Сергей Меликов посетил предполагаемое место строительства республиканского центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир».

Напомним, в соответствии с поручением Сергея Меликова в ноябре 2021 года резиденция Главы РД с земельным участком общей площадью 14,4 га передана центру «Альтаир» для строительства объектов образования.

Министр образования и науки республики Яхья Бучаев презентовал главе региона проект будущего центра. Он представляет собой комплекс объектов капитального строительства, включающий дошкольную образовательную организацию на 250 мест, учебно-лабораторный корпус, кампусы для проживания, здания учебно-лабораторного корпуса, школы искусств, плоскостные сооружения.

Также, по словам министра, в рамках строительства планируется открыть оздоровительный детский лагерь спортивной направленности и физкультурно-оздоровительный комплекс для местных жителей на территории бывшего пионерского лагеря «Якорек».

Отмечается, что по завершении объект станет уникальным по своим характеристикам, мощности и расположению: в стране есть еще только один центр такого уровня под городом Сочи.

Сергей Меликов в свою очередь подчеркнул необходимость максимально сохранить деревья, озеленение на участке. По поручению руководителя республики будет прорабатываться вопрос привлечения инвесторов к строительству гостиницы на территории центра, в которой смогут останавливаться приглашенные гости. Говоря об объектах образования - детском садике и школе - руководитель поручил администрации Махачкалы обеспечить транспорт до учебных заведений.

Отметим, с мая 2022 года образовательные смены Регионального центра «Альтаир» проводятся в Республиканском центре по выявлению и развитию таланта обучающихся ДГУНХ, созданном распоряжением правительства Республики Дагестан от 5.09.2017 г. № 319-р для подготовки детей к участию во Всероссийской олимпиаде школьников. Всего проведено 4 смены с охватом 660 детей, до конца 2022 года на базе РЦВРТ ДГУНХ пройдет еще 7 очных смен с охватом 1370 детей. Кроме того планируется запустить дистанционные программы для учащихся и начать регулярные тренировочные занятия для детей.