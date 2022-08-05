Рабочие выезды руководства в муниципальные образования Дагестана всегда завершаются протоколом с поручениями о реализации тех или иных инициатив, проектов, задач по социально-экономическому развитию посещаемых населенных пунктов.

13 мая 2022 года премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил Казбековский район.

О том, как исполняются поручения, данные по итогам его визита, говорили на совещании в четверг, 4 августа.

Как доложили Абдулмуслиму Абдулмуслимову, поручение о проработке вопроса по оснащению ГБУ РД «Казбековская центральная районная больница», которую посещал премьер-министр, диагностическим аппаратом для ультразвуковых исследований сердца и сосудов, а также проведению ремонта приемного и инфекционного отделений, фасада и крыши здания, исполнено. Так, при очередном уточнении республиканского бюджета будут учтены дополнительные средства в размере более 60 млн руб. для проведения капремонта приемного и инфекционного отделений, фасада и крыши здания больницы, а также приобретения диагностического аппарата для ультразвуковых исследований сердца.

Исполнено поручение и по ремонту дороги в селе Буртунай. Так, уже завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия по с. Буртунай. На месте грунтового разрыва (участок 32-34 км) ведутся работы по устройству основания. Завершение и ввод в эксплуатацию планируется до 30 сентября 2022 года.

Одним из пунктов посещения в программе визита стала стройплощадка школы в селе Ленинаул. Премьер-министр поручал урегулировать вопрос подключения, т.е. технологического присоединения к газораспределительным сетям школы, открытия лицевого счета. Данное поручение также исполнено в срок.

Еще одно поручение касалось оперативного оснащения необходимым оборудованием указанной школы. ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» сформировало новое техническое задание по всей номенклатуре. На сегодняшний день заказы размещены, по отдельным позициям заключены контракты.

Начата работа и по исполнению поручения Абдулмуслима Абдулмуслимова по возведению нового модульного учебного корпуса и пищеблока для Дылымского многопрофильного лицея им. И. Гаджиева. Премьер поручал в оперативные сроки разработать в установленном порядке задания на проектирование. Как было доложено на совещании, проработан вопрос о возведении нового модульного учебного корпуса на 200 мест и пищеблока. ГАУ «Сейсмобезопасность» начата разработка заданий на проектирование, в Правительство РД представлен на рассмотрение проект распоряжения об определении главного распределителя средств (Минстрой РД) и заказчика (ГАУ «Сейсмобезопасность») по указанным объектам.

Абдулмуслим Абдулмуслимов подверг критике ход исполнения поручения по строительству водовода к селам Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала, Казбековского района. Несмотря на утверждение «дорожной карты», сроки реализации проекта по строительству водовода затягиваются. Администрации муниципалитета поручено ускорить проводимую работу во взаимодействии с органами власти республики.