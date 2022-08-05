ЗАМАНА - По поручению Сергея Меликова правительственная делегация встретилась с жителями аварийного общежития в Каспийске

По поручению Сергея Меликова правительственная делегация встретилась с жителями аварийного общежития в Каспийске

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05 августа, 2022. Пятница 09:19
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По поручению Сергея Меликова правительственная делегация встретилась с жителями аварийного общежития в Каспийске
По поручению Главы республики Сергея Меликова Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Манвел Мажонц посетил город Каспийск, где проанализировал техническое состояние общежития по улице Алферова 3 «б».
По поручению Сергея Меликова правительственная делегация встретилась с жителями аварийного общежития в Каспийске
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Напомним, Сергей Меликов на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона поднял проблемы жителей, проживающих в непригодных условиях и поручил мэру Каспийска совместно с Минстроем РД в кратчайшие сроки представить предложения по исправлению ситуации.

В поездке вице-премьера сопровождали министр строительства, архитектуры  и ЖКХ РД Артур Сулейманов, министр энергетики и тарифов РД Ризван Мурадов, главный государственный жилищный инспектор РД Сергей Касьянов, врио главы Каспийска Даниял Капиев, сотрудники каспийской прокуратуры, а также представители ОНФ, Дагестанского фонда капремонта и УК ООО «Колибри».

Манвел Мажонц встретился с собственниками жилых помещений многоквартирного дома, ознакомился с проблемами жильцов и вместе с правительственной делегацией провел осмотр состояния здания.

В результате осмотра дома были обнаружены многочисленные нарушения санитарных требований и противопожарной безопасности. Стены здания в трещинах и покрыты плесенью, на стенах прорастает камыш, посыпалась штукатурка в местах общего пользования, протекает кровля, отсутствует стёкла в подъездных окнах и в торцевых окнах коридора, имеются следы замыканий из-за оголенной электрической проводки.

Следует отметить, что четырехэтажный дом 1964 года постройки в 2018 году по многочисленным обращениям жителей постановлением администрации г.Каспийск в установленном порядке был признан аварийным и подлежащим сносу. В настоящее время в антисанитарных условиях проживают 187 человек.

После обхода состоялось обсуждение проблем жильцов и возможных путей решения с участием всех заинтересованных структур.

Обращаясь к присутствующим, Манвел Мажонц подчеркнул, что задача Правительства – проработать все возможные механизмы расселения жильцов из аварийного дома и обеспечить качественными условиями для проживания.

По итогам осмотра здания и анализа ситуации принято решение о проведении ремонта до начала осенне-зимнего периода за счет внебюджетных источников. Далее вместе с администрацией Каспийска, по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова будут прорабатываться варианты решения проблемы по расселению жильцов по примеру программы «реновации» с предоставлением участка под строительство нового многоквартирного дома в рамках реализации мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда.

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