Совещание по вопросам детского образования и отдыха прошло под руководством Сергея Меликова

Вчера, 4 августа, под руководством главы Дагестана Сергея Меликова прошло совещание по вопросам строительства, капитального ремонта, лицензирования объектов образования и ходе оздоровительной летней кампании в 2022 году. В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии участвовал заместитель министра просвещения России Андрей Николаев.

Открывая совещание, глава региона поприветствовал замминистра просвещения России Андрея Николаева и поблагодарил за содействие в реализации на территории региона программы по строительству образовательных организаций.

«В новом учебном году в школу пойдут более 450 тыс. детей. И для нас очень важно, чтобы 1 сентября – День знаний – для них стал настоящим праздником. Для этого мы должны сделать все от нас зависящее, создать соответствующую атмосферу», - подчеркнул глава Дагестана.

Отметим, в 2022 году должно быть завершено строительство 40 объектов образования.

Сергей Меликов напомнил, что в текущем году Дагестан участвует в программе капитального ремонта общеобразовательных организаций в большом объеме – проводится капитальный ремонт в 210 зданиях школ республики на общую сумму 3 млрд рублей.

По 90 объектам работы проводятся в срок или с опережением сроков, установленных планом-графиком, процент готовности на них составляет от 79 до 99 %.

В ходе совещания были перечислены 5 школ с завершенными ремонтными работами: прогимназия «Орленок» в Бабаюртовском районе, Шушинская и Банайюртовская школы в Новолакском районе, прогимназия «Ласточка» и СОШ № 3 в Кизляре.

Также обсуждались объекты, ремонтные работы в которых отстают от графика, их около 30% от общего количества школ в 11 муниципалитетах.

Руководитель республики подчеркнул, что все главы муниципальных образований, участвующих в программе капитального ремонта, должны нести персональную ответственность не только за своевременное завершение работ, но и за их качество.

Главам МО поручено по завершении ремонта сделать все необходимое для укомплектования зданий современным оборудованием и ученической мебелью.

«Вопросы строительства социальных объектов и создания условий для полноценного образовательного процесса являются приоритетными направлениями государственной политики», - отметил Сергей Меликов.

Участие в заседании в режиме видеоконференции принял заместитель министра просвещения Андрей Николаев. Он подчеркнул, что за последний год в сфере строительства объектов образования произошёл значительный прогресс: «Наряду с существующими проблемами необходимо признать прорыв, который совершила республика за последние годы в строительстве социальных объектов. Ситуация здесь уже не критическая, а рабочая».

Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев рассказал о ходе капитального ремонта и готовности образовательных организаций к новому учебному году. Он сообщил, что общий процент строительной готовности по капитальному ремонту школ в республике составляет более 75 %.

«По оценке готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу 2022/23 учебного года все мероприятия проводятся в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России. Хорошие темпы наблюдаются в 17 муниципалитетах. В целом, на объектах проведения капитального ремонта подрядчики усилили ход выполнения работ», - сказал он.

О ходе строительства объектов образования рассказал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Артур Сулейманов. Он отметил, что в Дагестане в период с 2022 по 2025 гг. в рамках федеральных и республиканских программ планируется строительство и осуществляется финансирование 159 объектов образования.

Говоря о причинах низкой строительной готовности по некоторым объектам, докладчик проинформировал о проведенной работе по корректировке несоответствия проектов и пройденной экспертизы. По словам Артура Сулейманова, необходимо проработать вопрос о выделении средств из регионального бюджета, так как к ним не применяются механизмы дополнительного финансирования 1315-ФЗ.

Министр также затронул нерешенный вопрос присоединения построенных объектов к технологическим сетям ресурсоснабжающих организаций. Так, распоряжением Правительства Республики Дагестан выделяется 104,0 млн. рублей из средств регионального резервного фонда на эти затраты. При этом, как отметил выступающий, по ряду объектов главами муниципальных образований были взяты на себя обязательства по решению этих вопросов. В связи с этим он попросил муниципалитеты взять на контроль ситуацию и нивелировать риски для обеспечения параллельной работы технологического присоединения с процессом достройки объектов.

О лицензировании объектов образовательных организаций, введенных в эксплуатацию в 2021 году, Сергею Меликову доложил вице-премьер республики Муслим Телякавов. Он отметил, что 4 школы на 1606 мест и 15 детских садов на 2360 мест получат лицензию и начнут прием детей уже 1 сентября.

Кроме строительства и капитального ремонта школ на совещании с главой региона рассмотрели ход оздоровительной кампании.

Министр образования и науки РД отметил, что на территории республики к работе приступили 122 лагеря, среди которых 26 загородных и 96 пришкольных организаций.

«Летняя оздоровительная кампания началась 5 июня 2022 года. Две смены уже проведены с охватом 23,7 тысяч детей. С 27 июля началась третья смена, которая продлится до 16 августа. В третью смену проходят оздоровление и отдых еще 7000 детей», - сказал он.

Министр также отметил, что в этом году впервые открылись инклюзивные смены для детей с ограниченными возможностями на базе 3 коррекционных школ, с охватом 140 детей. В следующем году эта работа будет продолжена с увеличением охвата детей с ОВЗ.

В завершение обсуждения Сергей Меликов подчеркнул необходимость увеличения количества лагерей, республиканских, муниципальных и пришкольных.

Глава республики отметил, что в Дагестане, на юге страны, при наличии моря, гор, леса недостаточное количество детских летних лагерей недопустимо, а дети должны проводить время интересно и с пользой. «Почему у нас туристы ездят по республике, а дети нет? Есть ведь школьные автобусы, меценаты, минтуризм, через который можно заказать автобусы. Почему этого нельзя сделать?», - задал вопрос руководителям органов власти Сергей Меликов и поручил ответственным органам начать готовиться к летнему сезону будущего года, чтобы уже к сентябрю представить проработанные предложения по коренному изменению ситуации.