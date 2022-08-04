В частности, вице-премьер посетил лицеи №3, 8, 39 и гимназию № 28. Работы данным объектам проводит компания ООО «Монолит».

На проведение ремонта в лицее №3 выделено 65,7 млн рублей. Здесь проводятся работы по ремонту фасада, кровли, потолков, междуэтажных перекрытий и полов, дверей и входных групп, лестниц и крылец, системы отопления, водоснабжения и канализации. Ведутся внутренние штукатурные и облицовочные работы.

Аналогичные виды работ предусмотрены и по остальным школам. Более 80 млн рублей направлено на ремонт лицея №8, около123 млн рублей – на ремонт в 39-м лицее, около 82 млн руб. – на гимназию №28.

Темпы работ на всех объектах Муслим Телякавов назвал недостаточными. Очевидно, что к активной фазе работ приступили только недавно. В 8-й школе вице-премьер поручил увеличить количество привлеченных рабочих.

«Нужно кардинально менять подход к работе. Времени осталось до начала учебного года совсем немного. Подрядчикам нужно ускорить темпы, заказчикам – обеспечить доведение финансирования в полной мере.

Мы ставим крайний срок для завершения внутренних работ – 22 августа, по фасадным работам – не позднее 25 сентября. Исключение -работы, которые не повлияют на учебный процесс», - прокомментировал Телякавов.

Наиболее сложная ситуации с ремонтом в гимназии №28. Завершить все работы в срок здесь не удастся, особенности сложного строения здания были оценены не сразу, для завершения работ привлекаются дополнительные ресурсы. Работы по одному из корпусов будут задержаны на 10-12 дней, при необходимости дети будут переведены временно на допсмену для обучения в соседний корпус.

Муслим Телякавов поручил Минобрнауки, Управлению образования г.Махачкалы в течение двух дней представить решение по организации учебного процесса.