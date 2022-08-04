В сопровождении замминистра здравоохранения РД Салмана Ахмедова, главы района Юсупа Магомедова, главного врача Лакской ЦРБ Абдурагима Дибирова прежде всего осмотрели новые типовые модульные ФАПы в селах Хури и Щара, возведенные Минздравом Дагестана по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

На сегодняшний день объекты находятся на стадии завершения. По словам подрядчика, осталось устранить замечания Минздрава РД, после чего ФАПы будут сданы в эксплуатацию. В настоящее время завершаются работы подключения к коммуникациям. Для подключения к электросетям ожидается получения технического условия. Зампред Правительства РД, обратил внимание руководства муниципалитета и Минздрава РД на необходимость скорейшего подключения всех коммуникаций, а также благоустройства прилегающей к новым ФАПам территорий. Он отметил, что можно рассмотреть возможность использования здания старого ФАПА в с. Хури для размещения врачебной амбулатории, так как строение находится в хорошем состоянии.

Затем Мурад Казиев посетил Лакскую центральную районную больницу, где пообщался с персоналом отделений и пациентами, которые отметили хорошее качество оказания медицинской помощи в стационаре. В ходе осмотра вице-премьер познакомился с фтизиатром Айгуновым Магомедом Айгуновичем, который работает в больнице уже 63 года. В возрасте 89 лет он продолжает активно работать, пользуясь глубоким уважением в коллективе. Зампред правительства поручил Минздраву РД представить Магомеда Айгуновича к награждению на республиканском уровне, отметив, что такие заслуженные работники обязательно будут поддержаны.

Далее делегация проинспектировала ход строительства новой больницы в с. Кумух на 34 койко-места. Этот объект является долгостроем и завершению его строительства уделяется особое внимание. Для жителей района открытие новой райбольницы, без преувеличения, является долгожданным событием. Мурад Казиев поручил ускорить согласование по завершению данного объекта и его оснащению.

Последним объектом осмотрели районное отделение ЦСОН. Вице-премьер пообщался с коллективом учреждения, ознакомился с работой проводимой организацией. Мурад Казиев отметил, что вопрос оказания социальных услуг находится на особом контроле руководства республики, в связи с чем призвал улучшить качество предоставления социальных услуг.