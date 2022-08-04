В рамках визита вице-премьер осмотрел инфраструктуру центра, познакомился с коллективом, а также обсудил существующие проблемы и ситуацию с пожарами в лесах.

Как рассказал руководитель учреждения Микаил Ширяев, в течение всего пожароопасного сезона ответственные бригады ежедневно осуществляют мониторинг пожарной опасности в лесах (наземное автопатрулирование) в зависимости от класса опасности и погодных условий по утвержденным 215 маршрутам патрулирования протяженностью 2005 км.

Помимо этого центр проводит профилактические мероприятия: строит дороги противопожарного назначения, проводит контролируемые выжигания, благоустраивает зоны отдыха граждан, пребывающих в лесах, устанавливает стенды и тд.

«В состав центра входит пять лесопожарных станций, расположенных в Тляратинском, Гунибском, Казбековском, Касумкентском районах и в Махачкале в посёлке Ленинкет. Общая численность лесопожарных формирований составляет 96 человек, из них 16 человек работают круглогодично, 80 человек – сезонные работники», - уточнил он.

Также при ГАУ в круглосуточном режиме функционирует Региональная диспетчерская служба, которая осуществляет прием и учет сообщений о лесных пожарах, координирует работы по охране лесов от пожаров, анализирует данные дистанционного мониторинга (системы ИСДМ-Рослесхоз) по каждой термоточке и уточняет ситуацию с руководителями лесничеств на местах.

«Ежегодно на единый номер прямой линии лесной охраны поступает более 300 обращений о фактах нарушения лесного законодательства и возгораниях. Вся информация о лесопожарной обстановке ежедневно предоставляется в Комитет по лесному хозяйству РД и дважды в день, по видеосвязи в Департамент лесного хозяйства по ЮФО и Авиалесоохране Рослесхоза г. Москва» , - рассказал Ширяев.

На сегодняшний день на балансе организации находится 73 единицы техники, 34 из которых приобретены на средства, выделенные в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в период с 2019 по 2022 годы.

После беседы с коллективом центра Нариман Абдулмуталибов дал положительную оценку работе, благодаря которой возникновение больших глобальных пожаров в республике было предотвращено.

«Отношение коллектива к работе качественное, специалисты обеспечены техникой и необходимым оборудованием. На балансе центра 3 гусеничных трактора, 2 колесных трактора, 7 пожарных автомашин, 11 автомобилей повышенной проходимости и многое другое.

Работники ежедневно проводят объезд по определенному маршруту, работают над профилактикой лесопожаров, совместно с представителями МЧС ведут мониторинг. Это большая работа.

Есть, конечно, и проблемы. Они связаны с отсутствием условий для содержания, хранения и обслуживания лесопожарной техники и оборудования. В 4 муниципалитетах, где расположены ЛСП необходимо построить ангары. Этот вопрос можно решить только во взаимодействии с муниципальными образованиями. Существуют и другие проблемы, которые мы взяли на вооружение и доведем до руководства республики. Будем искать механизмы решения», - заключил вице-премьер.