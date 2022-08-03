Семья Абдулаевых вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

По итогам Всероссийского конкурса «Семья года» семья Абдулаевых из села Петраковское Хасавюртовского района вошла в число победителей номинации «Сельская семья». Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Минтруда РД.

Всего в рамках всероссийского этапа рассмотрено 353 представления на семьи – победители региональных конкурсов из 85 регионов страны. Отбор проходил по 5 номинациям: «Многодетная семья» – 69 семей; «Молодая семья» – 72 семьи; «Сельская семья» – 75 семей; «Золотая семья» – 66 семей; «Семья – хранитель традиций» – 71 семья.

В номинации «Сельская семья» в число победителей вошла семья Абдулаевых – Карима Абдулаевича и Мадины Ильясовны.

В 2000 году они оба поступили на отделение востоковедения исторического факультета ДГУ и учились вместе 5 лет. В 2006 году, окончив университет, поженились. С 2017 года они живут в селе Петраковское. Находясь 16 лет в браке, они растят 4 детей, ведут здоровый образ жизни и занимаются активным отдыхом. Для семьи стало традицией выезжать всей семьей в поход в горы на неделю и жить в палатках. Также каждый год они участвуют в параде Победы 9 мая и шествии в «Бессмертном полку». Все дни рождения и семейные праздники Абдулаевы отмечают в кругу родных с родителями. Главная семейная ценность – преданность, любовь и верность. Карим Абдулаев является директором местной школы, а Мадина Абдулаева работает в ней учителем истории Дагестана. У семьи Абдулаевых много достижений в жизни, о которые они рассказали и на конкурсе.

Цель Всероссийского конкурса «Семья года» – пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни и ценностей семьи. Участвуют в нем семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи, а детям прививаются общечеловеческие ценности.

Материалы о семьях-победителях, представленные региональными оргкомитетами конкурса, войдут в Национальную книгу-летопись «Семья года. Россия. 2022 год». Организаторами конкурса являются Министерство труда и социальной защиты России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и органы исполнительной власти регионов страны.