ЗАМАНА - Депутат ГД РФ Султан Хамзаев открыл выставку, посвящённую культуре и традициям дагестанской женщины

Депутат ГД РФ Султан Хамзаев открыл выставку, посвящённую культуре и традициям дагестанской женщины

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03 августа, 2022. Среда 15:35
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Депутат ГД РФ Султан Хамзаев открыл выставку, посвящённую культуре и традициям дагестанской женщины

В музее-заповеднике «Царицыно» открывается выставка, посвященная традиционному и современному искусству Дагестана. В экспозиции более 300 предметов – от археологических находок до работ современных художников. Выставка занимает 9 залов Хлебного дома. В каждом из них представлен определенный этап жизненного пути дагестанки: «Дом», «Свадьба», «Защитница» и прочее. Выставка организована при поддержке Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, Государственного исторического музея, Национального музея РД им. А. Тахо-Годи, Российского этнографического музея и вышивка из «Музея Востока».

Депутат ГД РФ Султан Хамзаев открыл выставку, посвящённую культуре и традициям дагестанской женщины
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«Мы должны показывать всем богатое культурное многообразие народов Дагестана. В нашей Республике у нас особенное отношение к матерям, сестрам, жёнам, дочерям. Быт, уют, тепло наших домов – всегда то, чем славился наш регион. Это надо всячески укреплять и поддерживать. И выставка в Москве в музее «Царицыно» – ещё один шаг в продвижении нашей культуры в многонациональном мире народов России», – заявил парламентарий.

До начала осмотра музейной экспозиции депутат Государственной Думы Султан Хамзаев осмотрел живописный парк и грандиозный дворцовый комплекс XVIII века – загородную резиденцию Екатерины II, а также ознакомился с сувенирной продукцией из Дагестана. Организаторы отмечают высокое качество изделий дагестанских  мастерство.

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