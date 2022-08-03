Депутат ГД РФ Султан Хамзаев открыл выставку, посвящённую культуре и традициям дагестанской женщины

В музее-заповеднике «Царицыно» открывается выставка, посвященная традиционному и современному искусству Дагестана. В экспозиции более 300 предметов – от археологических находок до работ современных художников. Выставка занимает 9 залов Хлебного дома. В каждом из них представлен определенный этап жизненного пути дагестанки: «Дом», «Свадьба», «Защитница» и прочее. Выставка организована при поддержке Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, Государственного исторического музея, Национального музея РД им. А. Тахо-Годи, Российского этнографического музея и вышивка из «Музея Востока».





«Мы должны показывать всем богатое культурное многообразие народов Дагестана. В нашей Республике у нас особенное отношение к матерям, сестрам, жёнам, дочерям. Быт, уют, тепло наших домов – всегда то, чем славился наш регион. Это надо всячески укреплять и поддерживать. И выставка в Москве в музее «Царицыно» – ещё один шаг в продвижении нашей культуры в многонациональном мире народов России», – заявил парламентарий.



До начала осмотра музейной экспозиции депутат Государственной Думы Султан Хамзаев осмотрел живописный парк и грандиозный дворцовый комплекс XVIII века – загородную резиденцию Екатерины II, а также ознакомился с сувенирной продукцией из Дагестана. Организаторы отмечают высокое качество изделий дагестанских мастерство.