Ход реализации Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор» обсудили в Дагестане

Данный конкурс запущен в рамках реализации мобилизационного проекта «Жители МКД» партии «Единая Россия». Он проходит при поддержке Минстроя России.

Во встрече с представителями региональных СМИ приняли участие региональный координатор проекта партии «Единая Россия» “Жители МКД” Хиби Алиев, руководитель Госжилинспекции по РД Сергей Касьянов, координатор подпроекта «Наш двор, наш подъезд» Ибрагим Исаев.

По словам Хиби Алиева, несмотря на то что проект довольно молодой, партия видит в нем огромный потенциал. Он подчеркнул, что данный конкурс в первую очередь направлен на повышение качества работы управляющих организаций, налаживания эффективной цепочки обратной связи между жильцами домов и управляющими компаниями, выявление лучших практик управления МКД.

«При проведении конкурса мы делаем акцент на участие в нем не только управляющих компаний, но и жителей МКД и инициативных групп, которые принимают непосредственное участие в ремонте и создании комфортной среды в своих подъездах», – сказал Алиев.

Конкурс будет проходить в три этапа. Первый этап – прием заявок, который продлится до 15 августа 2022 года; второй – рассмотрение представленных документов; третий, завершающий этап – подведение итогов, где будут определены победители.

Участниками было отмечено, что конкурс будет включать 6 номинаций: «Лучшая практика работы Совета МКД», «Лучшая практика работы ТСЖ/ ЖСК», «Самый дружный дом», «Лучшая практика проведения капитального ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший двор». Важно, что одна управляющая компания может подать только одну заявку для участия.

«На сегодняшний день с приходом новой команды в Госжилинспекицю по РД нами поставлен ряд важных задач. В них входит максимальное вовлечение жителей МКД в управление и их активное участие в жизнедеятельности дома, а также внедрение инноваций – таких, как система “ГИС ЖКХ” и ряд других систем, которые упрощают процесс оплаты услуг ЖКХ и работу управленческих организаций. Цели и задачи данного партийного проекта перекликаются с задачами ГЖИ», – подчеркнул Касьянов.