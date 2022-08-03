ЗАМАНА - К началу сентября в Дагестане начнут работу 15 детсадов и 4 новые школы

К началу сентября в Дагестане начнут работу 15 детсадов и 4 новые школы

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03 августа, 2022. Среда 13:13
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К началу сентября в Дагестане начнут работу 15 детсадов и 4 новые школы
Вчера, 2 августа,  под руководством заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Муслима Телякавова состоялось совещание по вопросу обеспечения своевременного лицензирования объектов образования вводимых в 2022 году.
К началу сентября в Дагестане начнут работу 15 детсадов и 4 новые школы
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Открывая совещание, вице-премьер, поприветствовал участников и напомнил, что согласно разработанной «дорожной карте» в срок до 1 сентября 2022 года планируется лицензирование и открытие 4 школ на 1606 мест и 15 детских садов на 2560 мест.

О готовности к сдаче каждого объекта отчитались представители ГКУ РД «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика», строительного управления № 412 федерального государственного предприятия ГВСУ №4 Минобороны России, Роспотребнадзора и муниципальных образований,  в которых вводятся в эксплуатацию школы и детские сады.

Две новые школы появятся в Хасавюртовском и по одной в Ахтынском и Магарамкентском районах, а открытие детских садов планируется в Каякентском, Кумторкалинском, Кайтагском, Карабудахкентском, Казбековском, Хасавюртовском, Табасаранском, Кизилюртовском районах и в городах Махачкала, Каспийск, Дагестанские Огни.

Выслушав докладчиков, Муслим Телякавов констатировал, что по некоторым объектам существуют риски срывов сроков сдачи, в частности, по школе на 400 мест в селе Луткун Ахтынского района, где имеются проблемы с водоснабжением и водоотведением.

Есть проблемы и по ряду дошкольных образовательных учреждений, в том числе и по детскому саду на 120 мест в селе Сагаси-Дейбук Каякентского района, который получил отрицательное заключение Роспотребнадзора в связи с отсутствием полного комплекта малоценного имущества и наполнения пожарных водоемов.

В завершение он поручил ответственным органам исполнительной власти  ускорить проводимую работу для соблюдения сроков по каждой образовательной организации и своевременному открытию для приема детей, а главам муниципальных образований рекомендовал оперативно принять меры по получению правоустанавливающих документов и представить заявки в Минобрнауки РД для прохождения процедуры лицензирования.

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