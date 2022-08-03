В прошлом году Правительство Дагестана в целях реализации федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» инициировало разработку проектной документации по ликвидации несанкционированных свалок в городах Хасавюрт, Каспийск, Южно-Сухокумск, Буйнакск. На эти цели были выделены необходимые средства.

На проведение самой рекультивации, запланированной на 2023 год, федеральный центр готов выделить субсидии. Для этого нужно было собрать полный пакет документов, в том числе положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации объектов рекультивации; положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости работ и так далее. Своевременность подготовки документации зависела в том числе от действий подрядчика.

По итогам проведения закупок компания – проектировщик по объектам рекультивации была определена в конце декабря прошлого года, были заключены соответствующие контракты.

Победителем по результатам открытого конкурса признано ООО «Гидропроект» (г.Санкт-Петербург, генподрядчик), которым заключен субподряд с ООО «Р-ОСПРОЕКТ» (г. Владикавказ).

Общая стоимость контракта составила 33,8 млн рублей. Аванс в размере 10,2 млн рублей был оплачен подрядчику своевременно.

«На сегодняшний день разработка проектных документаций завершена. Вместе с тем не обеспечено проведение экологических экспертиз и экспертиз достоверности определения сметной стоимости работ. То есть обязательства по контракту подрядчиком в срок не выполнены (срок был 27 апреля 2022 года)», - указал на недоработку подрядчика премьер-министр РД.

На сегодняшний день, заметил Абдулмуслим Абдулмуслимов, допущено отставание на 3 месяца, пеня за просрочку исполнения обязательств по договору уже составила 1,3 млн рублей. При этом заявку с полным пакетом документов мы должны представить в Минприроды России не позднее 1 сентября 2022 года, иначе следующий год у нас выпадает. Остался месяц. Как будем решать вопрос?», - обратился Председатель Правительства РД к ответственным за данный вопрос.

О причинах срыва сроков исполнения государственного контракта по разработке проектной документации по рекультивации объектов накопленного экологического вреда с пояснениями выступил представитель компании-субподрядчика ООО «Р-ОСПРОЕКТ» Казбек Хутинаев.

Он пояснил, что возникли затруднения из-за нарушений, выявленных Росприроднадзором РД в части соблюдения требований приказа Минприроды России № 999, регламентирующего сроки и порядок проведения общественных обсуждений, и материалы возвращены ООО «Гидропроект» для исправления указанных замечаний. Возникла необходимость в повторном проведении общественных обсуждений проектных документаций.

«Общественные обсуждения завершены и все необходимые материалы 27 июля были представлены в Росприроднадзор для проведения государственной экологической экспертизы. Согласно действующему законодательству государственная экологическая экспертиза может проводиться в течении двух месяцев», - сказал он.

По данным Минприроды Дагестана, несмотря на еженедельный контроль и ежемесячные обсуждения с приглашением представителей проектировщика, к установленному сроку условия государственного контракта не исполнены.

Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что в очередной раз из-за «бюрократических проволочек» и безответственного отношения решение такого важного для всех дагестанцев вопроса экологии, может затянуться еще на год.

Он поручил специалистам Минприроды Дагестана, ГКУ РД «Дагводсервис» и представителям ООО «Гидропроект» принять оперативные меры по решению ситуации, выехать в г.Москва для предоставления документации в Минприроды России, оперативного устранения недоработок, при возникновении.

О результатах работы будет доложено Главе Дагестана Сергею Меликову.