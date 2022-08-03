Совещание прошло в режиме ВКС с участием министра природных ресурсов и экологии РД Ибрагима Ибрагимова, руководителей структурных подразделений министерства и глав муниципальных образований республики.

Открывая совещание, Нариман Абдулмуталибов напомнил, с 1 сентября 2022 года вступают в силу изменения в федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Они регламентируют направление поступающих в бюджет бюджетной системы страны средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от административных штрафов за правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования на природоохранные мероприятия. На сегодняшний день штрафы, выплаченные за экологические нарушения, направляются в общий бюджет и потом расходуются на самые различные задачи.

С 1 сентября, согласно решению Президента РФ, эти средства особым образом отмечены – «окрашены» и должны быть направлены на решение экологических проблем», - пояснил Абдулмуталибов.

По мнению вице-премьера, указанные изменения окажут положительное влияние на экологическое состояние региона, в том числе позволят ликвидировать несанкционированные свалки за счет поступающих в бюджеты муниципальных образований «окрашенных» денежных средств.

«Учитывая изложенное, Правительство Республики Дагестан определило Минприроды РД ответственным органом исполнительной власти за разработку и утверждение регионального плана природоохранных мероприятий. В связи с этим необходимо тесное взаимодействие муниципалитетов с Минприроды РД для своевременной и качественной разработки и утверждения данного плана», - подчеркнул Нариман Абдулмуталибов.

Начальник Управления охраны окружающей среды Саният Билалова проинформировала участников совещания о проделанной министерством в этом направлении работе, а также обратила внимание руководства муниципалитетов на слабую организацию работы с их стороны и непредставление необходимой для разработки плана природоохранных мероприятий информации.

«Из 52 муниципальных образований на запросы Минприроды РД ответ представили 24 муниципальных образования, из которых лишь 14 указали необходимую информацию для формирования природоохранного плана. Необходимо получение корректной информации от 38 муниципальных образований», - отметила Саният Билалова.

Было также отмечено, что денежные средства, поступающие в бюджет Республики Дагестан (40%) и бюджеты муниципальных образований (60%) от «окрашиваемых» платежей, в соответствии с вышеуказанным федеральным законом, могут расходоваться только на мероприятия, включенные в природоохранный план.

По итогам совещания Нариман Абдулмуталибов рекомендовал органам местного самоуправления до конца недели проработать с Минприроды РД и представить сведения и исходные данные для включения и формирования Минприроды РД плана природоохранных мероприятий. Вице-премьер также попросил обратить особое внимание на санитарное состояние придорожной территории, провести очистку придорожных территорий, прилегаемых к федеральным трассам.