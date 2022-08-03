В Кизилюрте собираются обновить очистные сооружения и насосные станции

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 2 августа, провел совещание по вопросу строительства объектов водоснабжения и водоотведения в городе Кизилюрт.

Напомним, что Правительством РД принято решение детально рассматриваться проблемы муниципальных образований на совещания с участием руководства министерств и ведомств.

Город Кизилюрт с численностью населения около 40 тыс. человек в достаточном объеме 18-20 тыс. куб. м в сутки снабжается питьевой водой из водовода Миатли-Махачкала диаметром 1020 мм, далее по водопроводу самотеком поступает на очистные сооружения города производительностью 12 тыс. куб. м в сутки. Нормативная потребность в воде - 19 тыс. куб. м в сутки.

Проблемой является высокая доля ветхих внутригородских сетей, подлежащих замене, ветхое состояние очистных сооружений водоснабжения.

Износ городских водопроводных сетей составляет 78 %. Из 176 км действующих сетей отслужили нормативный срок службы и подлежат полной замене 69 км. Имеет место фактор вторичного загрязнения воды в сетях. При этом, из внутригородской системы водоснабжения теряется более 15 % подаваемого объема питьевой воды.

В целях улучшения состояния водоснабжения в раках Республиканской инвестиционной программы ведутся мероприятия по разработке проектно-сметной документации трёх объектов, в том числе по реконструкции и расширению очистных сооружений водоснабжения, реконструкции насосных станций канализации № 1 и № 2 поселка Н. Сулак города Кизилюрт.

Кроме того, администрацией г. Кизилюрта в июне этого года в Минстрой РД были представлены задания на проектирование двух объектов: «Водопровод d - 200 мм для водоснабжения села Ст. Бавтугай»; «Строительство канализационной насосной станции (КНС) с напорной линией d- 110 мм..».

По итогам рассмотрения Минстроем республики в адрес администрации Кизилюрта представленные задания на проектирование направлены на доработку.

В рамках совещания с участием представителей администрации города, профильных ведомств обсуждены проблемные вопросы в подготовке необходимых документов для проектирования и финансирования строительства указанных объектов.

Отдельно рассмотрены проблемные вопросы в сдаче в эксплуатацию детского сада в микрорайоне «Новый» города Кизилюрт.