Председателю дагестанского Совета ветеранов вручили поздравительный адрес Главы РД

Сегодня, в День Воздушно-десантных войск, вручили поздравительный адрес Главы РД председателю Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Магараму Алиджанову.

Поздравительный адрес вручил начальник отдела общественных проектов Главы РД Шамиль Алиев. В своем поздравлении Сергей Меликов отметил заслуги Воздушно-десантных войск Российской Федерации: «История крылатой пехоты писалась мужественными, сильными духом людьми, теми, кто прошел огненные дороги Великой Отечественной войны, боевые задания в Афганистане, Чечне и в других горячих точках, став образцом гвардейской доблести и чести. За эти годы они проявили отвагу и самоотверженность и беспредельную любовь к Родине. И сегодня воины в голубых беретах бережно хранят и приумножают славные, ратные традиции десантников. Вы всегда там, где трудно, где нужны ваши профессионализм, сплоченность и боевое мастерство.

Отдельные слова благодарности нашим ветеранам, чьи сила, взаимовыручка и высокий уровень подготовки является подлинным и достойным примером для подражания. Желаю вам и всем, чья судьба связана с ВДВ, крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде на благо России!».

В свою очередь Магарам Алиджанов поблагодарил Главу республики за внимание к труду десантников и ветеранов в деле воспитания подрастающего поколения, подготовки патриотов Родины.

«Сегодня 92-я годовщина со дня создания Воздушно-десантных войск. 2 августа 1930 года под Воронежем был выброшен первый воздушный десант. За весь этот период они прославили наши вооруженные силы своими подвигами», – сказал он.

Также Алиджанов отметил, что за время специальной военной операции на Украине 17 военно-воздушных десантников стали Героями России.