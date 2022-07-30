ПАРАД КОРАБЛЕЙ 2022 В КАСПИЙСКЕ: РЕПЕТИЦИЯ, КОРАБЛИ, ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

31 июля в Каспийске будут праздновать день военно-морского флота. Рассказываем, на какие даты запланированы репетиции военно-морского парада, какой будет программа мероприятий, какие корабли можно будет увидеть.

31 июля в День ВМФ на внешнем рейде Каспийска состоится военно-спортивный праздник. Во время него моряки продемонстрируют элементы боя сил Каспийской флотилии с условным противником как в море, так и при высадке морского десанта на необорудованный участок побережья.

Репетиция военно-морского парада

На 29 июля запланирована генеральная репетиция парада кораблей Каспийской флотилии и военно-спортивного праздника. Ещё на прошлой неделе там начали отрабатывать разные эпизоды праздничных мероприятий. Неделю на берегу и в море проходят частные, а затем общие тренировки сил и средств флотилии.

Какие корабли участвуют

Более 40 кораблей, катеров и судов обеспечения Каспийской флотилии, а также свыше 200 военнослужащих будут участвовать в празднике. Зрители увидят ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", адмиральский катер, поисково-спасательные катера и корабли пограничной службы, БТРы и четыре вертолёта Ми-8. А также в празднике будут участвовать подразделение морской пехоты и военнослужащие отряда подводных диверсионных сил и средств.

Когда начало парада кораблей

Парад начнётся 31 июля в 10:30 и продолжится 2 часа – до 12:30.

Динамический показ возможностей флотилии в море и на берегу удобнее всего наблюдать будет от кинотеатра "Москва" в Каспийске. Там Зрители увидят парад кораблей КФл, прохождение катеров с государственным флагом и флагом ВМФ, а также военно-спортивный праздник с театрализованным представлением, отражающим основные этапы истории КФл.

Программа мероприятий

В день ВМФ жителей и гостей ждет насыщенная программа мероприятий.

На параде перед зрителями развернутся порядка 10 розыгрышей боевых действий: пресечение нарушения границы, проделывание прохода в морском минном заграждении, морской бой с кораблями условного противника, нанесение ракетного удара по важным объектам условного противника, оказание помощи судну, терпящему бедствие, ведение противодесантной обороны, высадка морского тактического десанта и пролёт авиации, бой за высадку на берегу, фонтаны на воде с подачей воды на лафетные установки спасательных и рейдовых буксиров.

На берегу жители города смогут посетить статическую выставку вооружения и военной техники Каспийской флотилии.

С 20:00 до 22:00 состоится масштабный концерт.

В заключительной части военно-спортивного праздника состоится праздничный салют из фейерверочных установок и артиллерийских орудий холостыми боеприпасами.